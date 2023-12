IA, Gestão de Dados e Customer Experience estão no topo das trends de marketing 2024

Evolução contínua do marketing e da IA está a remodelar a forma como as empresas se conectam e envolvem os seus públicos.

Com a aproximação de 2024, as empresas estão a alinhar as estratégias às tendências emergentes no dinâmico cenário do marketing digital. Os principais especialistas do tema apontam que as transformações tecnológicas, associadas à gestão de dados dos clientes e à Inteligência Artificial, serão peças-chave na definição do sucesso organizacional em 2024, aprimorando a experiência do consumidor.

Estamos a testemunhar uma transformação notável no cenário do marketing. A eficiência da automação, a Inteligência Artificial e a inovação constante são imperativos para as empresas que desejam prosperar. As tendências de marketing para 2024 promovem uma abordagem mais centrada no cliente, sustentável e tecnologicamente avançada.

Explica Marcelo Caruana, Head de Marketing da E-goi Digital Solutions.

Inteligência Artificial para Hipersegmentação

O consumidor atual procura experiências feitas à medida. Com a vasta quantidade de dados disponíveis a partir dos diversos pontos de contacto, as marcas podem aproveitar a informação recolhida para análises mais sofisticadas. O resultado esperado são estratégias de marketing hipersegmentadas por Inteligência Artificial, com conteúdos e recomendações de produtos personalizados para cada consumidor.

A capacidade de antecipar as necessidades do cliente e entregar mensagens personalizadas será um diferencial competitivo significativo. À medida que as tecnologias de aprendizagem automática evoluem, a personalização torna-se mais assertiva, o que faz com que as estratégias de marketing de massas sejam cada vez mais obsoletas.

Destaca Caruana.

Phygital Experience

Segundo dados da multinacional EY, 36% das empresas estão a investir na digitalização da jornada do cliente. Contudo, apesar do foco nos canais digitais, o estudo realizado pelo Euromonitor International identificou que 78% de todas as compras realizadas no mundo serão feitas em lojas físicas até 2024. Com o avanço da realidade aumentada (AR) e virtual (VR), os e-commerces irão explorar experiências de compra mais imersivas, enquanto o setor do retalho irá remodelar a interação com os consumidores, integrando a publicidade na experiência de compra nativa do cliente.

O Phygital Experience será uma tendência destacada, integrando perfeitamente o ambiente físico e digital. As marcas poderão criar experiências de compra envolventes e personalizadas, ultrapassando as barreiras entre o online e o offline.

Observa o Head de Marketing da E-goi Digital Solutions.

Responsabilidade social e sustentabilidade

Com consumidores cada vez mais críticos, a crescente consciencialização ambiental e social irá impactar nas decisões de compra. As empresas serão desafiadas a incorporar práticas sustentáveis e comunicar de forma transparente os seus esforços.

As estratégias de marketing devem refletir valores éticos, promover uma conexão mais profunda com os consumidores, muito além de uma simples abordagem comercial.

Ressalta Caruana.

Vídeos e conteúdos de curta duração

O vídeo marketing, especialmente em plataformas de curta duração como TikTok e YouTube Shorts, domina as estratégias de marketing. A envolvência natural alinha-se perfeitamente com as expectativas dos consumidores modernos, com marcas a utilizar vídeos não apenas para publicidade, mas também para storytelling e lançamento de produtos.

As tendências traçam um panorama emocionante para o setor do marketing digital em 2024, ao promover uma abordagem centrada no cliente e tecnologicamente avançada. A procura por soluções mais eficientes e sustentáveis será uma tendência crescente, não só para 2024, como também para os anos seguintes.

Conclui Marcelo Caruana, Head de Marketing da E-goi Digital Solutions.