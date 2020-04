Zoom: CEO assume problemas de segurança do serviço… mas tem “boas intenções”

O serviço de videochamadas Zoom ganhou grande expressão pelo mundo inteiro, no momento em que se começou a entrar de quarentena por causa do novo coronavírus. Aulas, reuniões de trabalho, entrevistas ou simples convívio entre amigos foram o mote para este crescimento repentino.

Contudo, este cenário revelou graves falhas de segurança e privacidade, agora explicadas pelo CEO.

O serviço não estava preparado para um crescimento exponencial

Com o mundo em teletrabalho, com aulas dadas online e famílias e amigos afastados, a plataforma Zoom, até então pouco conhecida, ganhou um crescimento incrível. Segundo a nossa sondagem, o serviço é atualmente utilizado em teletrabalho por 19% das pessoas.

Este crescimento, por sua vez, fez com que fossem reveladas inúmeras vulnerabilidades, colocando em causa a privacidade dos utilizadores. No entanto, a empresa rapidamente assumiu esta fragilidade do serviço e já tem melhorias em curso.

O CEO da Zoom e as boas intenções…

Numa entrevista dada este domingo à CNN, Eric S. Yuan, CEO da Zoom, deu a cara pelos problemas que o serviço tem vindo a revelar. Segundo Yuan, apesar dos recentes problemas de segurança da empresa, as suas “intenções são boas”.

Mudámos de forma repentina… e tivemos alguns erros. Aprendemos as nossas lições e recuámos para nos focar na segurança e privacidade.

Já anteriormente, Yuan havia referido que tinha errado enquanto CEO da empresa, mas que queria recuperar a confiança dos utilizadores, vendo isso como uma obrigação.

Na verdade, o serviço passou de 10 milhões de utilizadores em dezembro, para 200 milhões agora no final de março. Estes utilizadores não poderiam ficar sem uma resposta célere da empresa para corrigir todos os problemas inerentes.

Neste momento, estão a ser trabalhadas as questões de segurança e privacidade, estando os updates parados por 90 dias.

A plataforma já chegou a ser proibida em algumas escolas, nomeadamente em Nova Iorque, no entanto, o CEO da Zoom referiu que estão a trabalhar em conjunto com o sistema de ensino da cidade, de forma a responder às exigências de privacidade.

Até lá, saiba que pode tentar minimizar estes problemas com algumas boas práticas de utilização: