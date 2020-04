Dacia Spring Electric: Carro elétrico familiar que poderá custar cerca de 10 mil euros

O Dacia Spring Electric será o primeiro carro elétrico da Dacia. Esta marca romena, que faz parte do grupo Renault, quer colocar a sua marca neste novo segmento automóvel já no próximo ano. Segundo o que já se conhece deste carro, será um veículo simples, robusto e sem emissões.

Um dos trunfos da Dacia é colocar no mercado carros baratos e pode ser o seu maior trunfo nos elétricos.

Dacia elétrico será um carro para 10 mil euros

A empresa romena de automóveis apresenta-se no mercado com uma oferta sem complexos. Não aspira a oferecer os melhores acabamentos ou a tecnologia mais recente. Aliás, esta empresa tem uma filosofia diferente: oferecer um carro económico e robusto para cumprir a função de viajar.

Conforme já percebemos, a marca faz carros para ir do ponto A para o ponto B e, desta vez, sem emissões, simples, sem ruído e provavelmente será mais um com a receita certa, que tem mostrado bons resultados no caso do Dacia Sandero e do Duster.

Por isso, este primeiro carro elétrico da Dacia poderá ser um volte face no mercado renovado automóvel.

100% elétrico com suporte de tecnologia Renault

O Spring terá uma estrutura Dacia, mas incorporará tecnologia do Renault K-ZE, um carro elétrico económico lançado no mercado chinês, no verão do ano passado. O K-ZE é alimentado por um motor elétrico de 45 cv, 125 Nm.

Apesar das especificações deste Dacia ainda serem desconhecidas oficialmente, a empresa garante que terá cerca de 200 quilómetros de autonomia no ciclo WLTP. Um número que deveria ser suficiente para a abordagem urbana deste modelo.

Havendo aqui então uma similaridade, o Renault K-ZE tem uma distância entre eixos de 2423 mm e a sua bateria de iões de lítio tem uma capacidade de 26,8 kWh. O modelo europeu deverá ser igual.

Preço e disponibilidade do carro elétrico

Estamos a falar de uma marca que coloca no mercado carros acessíveis. Nesse sentido, o Spring da Dacia será um automóvel elétrico realmente económico. Basicamente poderá ser o carro elétrico acessível todos os bolsos.

Embora a Dacia não tenha anunciado o preço a que será vendido, deixou pistas de que será o carro elétrico mais barato da Europa. Os rumores apontam para um preço aproximado – sem subsídios – de 15.000 euros para esta primeira Dacia elétrica.

Nesse sentido, isso poderá significar que, em Portugal, com os apoios e subsídios, o preço final poderá rondar os 10.000 euros. Assim, este poderá tonar-se no carro elétrico mais barato do mercado.

Este seria um dos carros a apresentar no Salão Automóvel de Genebra, que foi cancelado devido ao coronavírus. No entanto, o Grupo Renault – ao qual pertence a Dacia – quis mostrá-lo online.

As informações referem que este carro elétrico fará parte da sua gama de automóveis elétricos em 2021.

Em resumo, este poderá ser uma aposta para particulares, mas, acima de tudo, para empresas que vão buscar vários benefícios fiscais. Assim, tendo em conta esta pandemia e os danos provocados nos mercados, quem sabe se não será agora que estes carros transformam as estradas.

Leia também: