Chineses investem 2 mil milhões em fábrica de baterias de lítio em Sines

O lítio parece ser o novo ouro, e Portugal tem trunfos nesta área. De acordo com as notícias mais recentes, a China Aviation Lithium Battery Technology (CALB) quer instalar fábrica de Lítio em Sines. Investimento de dois mil milhões de euros e a criação de 1800 postos de trabalho.

Empresa de Lítio poderá criar 1800 postos de trabalho

A notícia foi divulgada pelo Jornal Económico que revela que [a empresa] “com o objetivo de satisfazer a grande procura dos clientes (principalmente da indústria automóvel), pretende-se garantir o início da produção até ao final de 2025”. Este Projeto de Potencial Interesse Nacional (PIN) entrou em consulta pública.

Segundo números revelados, o projeto para uma fábrica de baterias de lítio em Sines terá um investimento de dois mil milhões de euros e a criação de 1800 postos de trabalho. A fábrica terá a capacidade para 15 gigawatts hora (GWH), o equivalente a 38,6 milhões de células por ano, revela o jornal.

O promotor salienta que o projeto "vai ao encontro das políticas europeias e nacionais de transição energética, pois tem como objetivo a construção e operação de uma unidade de produção de baterias de lítio, essenciais para garantir a transição energética" e também ao encontro dos objetivos do "PNEC 2030 na ótica da redução da emissão de GEE, proveniente de veículos com motores a combustão, contribuindo para suportar a transição energética e a progressiva substituição de veículos com motores a combustão por veículos elétricos".

Estes são os 17 projetos que querem ligar-se à rede em Sines:

3 projetos das Águas de Santo André

2 projetos da StartCampus

1 projeto da CALB

1 projeto da GreenH2Atlantic

1 projeto da Iberdrola

1 projeto da MadoquaPower2X

1 projeto da MadoquaNH3

1 projeto da Petrogal

2 projetos da Repsol

1 projeto da Smartenergy

1 projeto da WINPTX

2 projetos da H2GreenSteel

Há informações que o PIB de Portugal poderá aumentar 4%. Na primeira fase do investimento, a empresa irá apenas dar resposta às encomendas. Numa segunda fase, em 2028, o objetivo será ampliar as instalações, escalando a unidade de 15 para 45 GWh. Por fim, numa terceira fase, o objetivo é ficar com uma unidade igual à maior fábrica europeia, a giga-fábrica da Tesla, revela o jornall.