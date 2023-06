Combustíveis vendidos a preços acima do valor de referência da ERSE

O preço dos combustíveis tem oscilado, exaustivamente, e torna-se até cansativo acompanhar as mudanças - por vezes, mínimas. Segundo novas informações, na semana passada, o gasóleo e a gasolina foram vendidos acima do preço de referência da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Conforme avançado pelo Expresso, o relatório semanal de monitorização dos preços dos combustíveis da ERSE dá conta de que o gasóleo e a gasolina foram vendidos acima do "preço eficiente", na semana passada.

Esse "preço eficiente" que a ERSE menciona diz respeito ao preço médio semanal que soma algumas variantes: custos dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e os respetivos fretes marítimos, logística primária, como as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis, e a componente de retalho acrescida dos impostos respetivos.

Além disso, a entidade considera ainda os "preços de pórtico", que são aqueles de venda ao público para os clientes que não abonam de descontos.

Relativamente à semana anterior verificou-se que a média dos preços de venda ao público anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, esteve 0,1 cent/l acima do preço eficiente, dessa semana, no caso da gasolina 95 simples, e 1,3 cent/l acima, no caso do gasóleo simples.

Reportou a ERSE.

Ou seja, a gasolina sofreu um desvio de 0,1% e o gasóleo de 0,8%.

Por sua vez, os clientes que conseguem descontos aproveitaram preços abaixo do valor de referência da ERSE. Esses são publicados pela Direção Geral de Energia e Geologia e incluem os descontos praticados. Assim sendo, "a gasolina 95 simples apresentou um desvio de -2,9% face ao preço eficiente e o gasóleo simples de -4%". Isto significa que, com descontos, a primeira estava a menos 5,1 cent/l e o segundo a menos 5,9 cent/l.

Durante esta semana, considerando a variação semanal das cotações dos refinados, o "preço eficiente", após impostos, fixar-se-á nos 1,721 euros por litro na gasolina 95, e nos 1,552 euros no gasóleo simples.

A ERSE regula, em todo o território nacional, os setores da eletricidade, do gás natural e do gás de petróleo liquefeito (GPL) em todas as suas categorias, dos combustíveis derivados do petróleo e dos biocombustíveis, e da atividade de gestão de operações da rede de mobilidade elétrica.