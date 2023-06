A Fiat sempre nos habituou a ter no seu catálogo carros que são de dimensões mais reduzidas, como os seus primeiros modelos. O conhecido Fiat 500 ou o Topolino marcaram uma geração e têm seguido esta linha. Agora revelou o seu elétrico, que procura ser a nova solução de mobilidade urbana sustentável.

Fiat Topolino, o primo do italiano do Citroën AMI

A Stellantis parece ter descoberto uma fórmula de sucesso para conseguir criar uma solução elétrica de dimensões mais reduzidas. Este carro, que já vimos no Citroën AMI e no Opel Rocks-e, procura ser uma proposta de dimensões reduzidas, mas plenamente funcional.

Essa fórmula de sucesso está agora disponível para a Fiat, que revelou o seu novo Topolino. Este é um carro 100% elétrico tem dimensões reduzidas, adaptando-se de forma quase perfeita às cidades, onde poderá dar azo a todas as suas capacidades.

Apesar de ter sido revelado pela Fiat, estamos ainda longe de conhecer muito mais sobre esta proposta. A marca apresentou ainda apenas uma imagem sobre a frente deste carro e um vídeo onde se mostra um pouco mais sobre o que serão as suas linhas.

Proposta elétrica da marca que quer mudar o mercado

Do que pode ser já visto, terá um interior muito limitado mas plenamente funcional e suficiente para o que esta proposta pretende atingir. Uma curiosidade é mesmo a porta, ou melhor, a corda que ir garantir que o utilizador fica dentro da viatura.

Olhando aos restantes modelos deste grupo, e que servem de inspiração ao Fiat Topolino, é quase certo o que trará. Falamos de um ultracompacto de 2,41 metros de comprimento e 1,39 m de largura com 1,52 m de altura e que terá um motor elétrico de 6 kW com uma bateria de 5,5 kWh, recarregável em 3 horas. Com autonomia de 75 km, terá uma velocidade máxima limitada de 45 km/h.

A grande vantagem será o poder ser conduzido por qualquer um com 16 anos de idade ou mais. Além disso, o seu preço deverá ficar no mesmo patamar das restantes propostas. Falamos assim de um valor máximo de 8.000€. Resta aguardar e ver o que a Fiat trará com o Topolino.