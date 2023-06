O Galaxy S23 Ultra é um dos melhores smartphones da Samsung e uma das escolhas dos consumidores que procuram smartphones de topo. Com um preço elevado, muitos questionam se este é um preço ajustado e quanto custa na verdade produzir este telefone. Essa análise foi feita e o custo de produzir o Samsung Galaxy S23 Ultra é certamente menos do que pensa.

Quanto custa produzir o Samsung Galaxy S23 Ultra?

Este não é um cenário novo e acontece todos os anos várias vezes. Sempre que é lançado um novo smartphone de preço elevado da Apple ou da Samsung, é descortinado o valor dos materiais usasdos, para avaliar se está próximo do custo ue é cobrado aos consumidores.

Essa mesma avaliação foi agora feita para o Samsung Galaxy S23 Ultra e o valor pode surpreender muitos. Foi revelado que que o seu Bill of Materials (preço dos materiais) está nos 469 dólares, onde se refletem os materiais usados para a sua produção.

SoC, câmara e ecrã estão no topo da lista

Na informação obtida destaca-se o SoC da Qualcomm, o ecrã e o conjunto de câmaras. O primeiro, o Snapdragon 8 Gen 2, com uma GPU e modem, representa cerca de 35% do custo total dos materiais do S23 Ultra. Esta é uma versão específica criada para o Samsung Galaxy S23 Ultra.

Depois temos o ecrã Dynamic AMOLED da Samsung que não fica barato, com uma participação de 18% no custo total do dispositivo. Este é de elevada qualidade e tem 6,8 polegadas, com uma resolução de 1440 x 3088 e atinge uma taxa de refrescamento máxima de 120Hz, tudo com vidro Gorilla Glass Victus 2.

Samsung domina na lista de materiais usados

O terceiro maior componente é a câmara, com 14% do custo total. Aqui, a Samsung e a Sony complementam-se na configuração oferecida. A Samsung trata da câmara de 200 MP e a lente frontal de 12 MP. As lentes ultra-wide de 12 MP e telefoto de 10 MP da traseira do Galaxy S23 Ultra foram criadas pela Sony.

Há ainda a destacar que a Samsung é responsável por desenvolver 33% dos materiais do Galaxy S23 Ultra, apenas superada pela Qualcomm em 34%. Com este custo de 469 dólares, onde não se inclui outras despesas associadas, temos apenas um custo de 39% do preço e certamente um encaixe financeiro grande para a Samsung.