SOSvizinho: A plataforma digital para ajudar quem mais precisa

Hoje em dia existem plataformas digitais para quase tudo e mais alguma coisa. Com a pandemia por causa do novo coronavírus apareceram ainda mais serviços e alguns deles são mesmo especiais. A plataforma que apresentamos hoje chama-se SOSvizinho.

Este projeto nasceu com a missão de ajudar pessoas que se encontrem dentro dos grupos de risco emergentes da crise pandémica, permitindo-lhes fazer chegar bens de primeira necessidade, lança agora uma Linha de Apoio nacional e gratuita (800 20 20 20).

Com o objetivo de ajudar quem necessita, foi criada uma linha verde que visa dar resposta a todos os idosos, doentes crónicos e outros beneficiários que, por motivo do estado de quarentena, devem permanecer em casa e têm dificuldades em aceder a internet ou a lidar com tecnologia. Assim, o SOSvizinho conseguirá dar resposta a qualquer necessidade via chamada telefónica, todos os dias, de segunda a domingo, das 8h às 20h.

A rede de Voluntários fazem chegar às pessoas os bens essenciais e medicamentos que necessitam, evitando que saiam das suas casas e, consequentemente, estejam mais expostas.

O projeto é do conhecimento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e recolheu o apoio da ANAFRE e da CASES, aos quais se juntaram entidades privadas como a Altice, Fundação Ageas, Mitsubishi, Fundação EDP, entre outras. Mas a expectativa é a de que se juntem cada vez mais entidades e organismos públicos e privados.

No SOSvizinho já se registaram mais de 3000 voluntários dispostos a levar ajuda àqueles que mais precisam, mas são precisos mais. O projeto continua a trabalhar para estender a sua rede de voluntariado a nível nacional e para isso são precisas mais pessoas dispostas a ajudar como Coordenadores e Voluntários.

Urge identificar, em cada município, coordenadores que irão dar ajuda na operacionalização dos esforços do corpo de Voluntários, um apoio fundamental para que a resposta ao fluxo de pedidos de ajuda de cada zona seja feita sem falhas.

SOSvizinho

COVID-19: Lista de Serviços