O efeito da crise provocada pelo Coronavírus afeta todos os setores. No que respeita ao envio de PCs, devido a todos os entraves e limitações, houve uma quebra na ordem dos 8% no primeiro trimestre de 2020.

Por outro lado, uma vez que as pessoas estão mais por casa e precisam dos dispositivos para trabalho ou lazer, a procura e encomenda de computadores aumentou.

Aumenta a procura de PCs mas entrega diminui 8% no primeiro trimestre de 2020

A realidade está um pouco diferente para todos nós devido ao surto da COVID-19. É nos pedido que fiquemos em casa, e grande parte da população Mundial, sobretudo nos países afetados, está a trabalhar a partir da sua residência.

Mas, como muitas pessoas possuem apenas um smartphone de pequenas dimensões, têm optado por computadores e tablets, para um maior conforto na visualização de conteúdos.

Desta forma, a procura e encomendas de PCs aumentou no 1º trimestre de 2020, mas o problema é que os equipamentos estão a demorar a chegar ao seu destino.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Canalys, o envio de PCs teve uma diminuição de 8% nestes primeiros 3 meses de 2020, comparativamente ao mesmo período de 2019.

Apesar da empresa de pesquisa já prever um resultado deste género, esta é a maior quebra desde 2016. Este resultado está relacionado com as limitações na rede de fornecimento, consequência da pandemia do coronavírus, e que leva ao declínio nos envios dos produtos.

Segundo Rushabh Doshi, diretor de pesquisa da Canalys:

O surto global da COVID-19 está a promover o desenvolvimento da indústria de PCs.

O diretor explica que o envio de computadores ficou comprometido devido a diversas limitações, como por exemplo o fornecimento de processadores Intel logo no início de 2020. Isto porque quando a situação piorou na China, a fábrica foi impedida de produzir.

Para o segundo trimeste, a Canalys estima que o crescimento da procura de computadores possa não se manter estável.

Lenovo lidera no 1º trimestre de 2020

No que respeita às marcas, a Lenovo lidera o 1º trimestre de 2020 com 12,8 milhões de unidades vendidas. Logo a seguir surge a HP, com 11,7 milhões de envios e a Dell com mais de 10 milhões.

Já a Apple teve uma queda de 20% vendendo cerca de 3,2 milhões de computadores.