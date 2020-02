Entrega de PCs poderá cair até 9% em 2020 devido ao Coronavírus

Devido ao Coronavírus, é esperado que a quantidade de PCs entregues em 2020 possa cair até 9%.

Apesar de o balanço entre mortos e curados esteja a pender gradualmente para as boas notícias, o vírus continua a ser uma condicionante significativa dos mercados, nomeadamente na China.

O Coronavírus, que deu origem à doença COVID-19, já ultrapassou os 2200 mortos, no entanto as últimas notícias indicam que a percentagem de casos tratados tem sido gradualmente superior.

De qualquer forma, como temos vindo a noticiar, o surto teve um impacto negativo nos mercados, afetando, por exemplo, os smartphones, como os iPhones e as baterias.

Entregas de PCs pode ter uma queda até 9% devido ao Coronavírus

Como seria de esperar, também o mercado dos computadores deverá ficar condicionado por causa do vírus.

Assim, segundo um relatório realizado pela Canalys, empresa especializada em estudos de mercado, estima-se que, na melhor das hipóteses, o volume de PCs entregues no ano de 2020 caia 3,3%. No entanto, no pior dos cenários, esta percentagem pode ir até aos 9%.

Primeiro trimestre de 2020 terá a queda mais acentuada

A Canalys prevê que o 1º trimestre de 2020 (Janeiro, Fevereiro e Março) seja o pior. A empresa estima que o volume de entregas de PCs possa cair entre 10,1% a 20,6%.

Por sua vez, no segundo trimestre esta previsão aponta para uma descida entre 8,9% a 23,4%.

Na melhor das hipóteses a capacidade global poderá recuperar em abril. No entanto, caso isso não aconteça, o mês de junho é apontado como o mês em que a produção deverá retomar na totalidade. A concretizer-se, a recuperação do mercado será feita até ao final do 4º trimestre.

Ainda segundo os dados da Canalys, se no ano de 2019 foram entregues 396 milhões de PCs, no melhor dos cenários em 2020 esse número será de 382 milhões. Já no pior dos casos, cairá para 362 milhões de unidades.

Leia também: