O mercado dos smartphones, sempre um dos que alavancou as economias mundiais, parece estar a ser bastante afetado com a epidemia coronavírus. Segundo alguns analistas, os valores deste segmento poderão regredir às cifras de há 5 anos. Contudo, há quem possa sair beneficiado. Principalmente as marcas que não tenham o fabrico dependente do mercado chinês.

Um relatório separado sugere que a Samsung pode estar em melhor posição para enfrentar a tempestade. Isto porque a sua principal base de fabrico está fora da China.

Mercado dos smartphones pode estar a regredir

Segundo uma análise da empresa Trendforce, a produção de smartphones será particularmente afetada pelo problema do coronavírus. Isto porque a produção e montagem dos equipamentos, em grande parte das maiores marcas mundiais, está dependente da mão de obra chinesa.

O surto causou um impacto relativamente alto na indústria de smartphones. Assim, as estimativas apontam que a produção de smartphones no primeiro trimestre de 2020 caia 12%, face ao mesmo período do ano anterior. Como tal, estes valores dão conta do pior trimestre, em termos de produção, dos últimos cinco anos.

Os materiais da cadeia de fornecimento, incluindo componentes passivos e módulos de câmara, também estão a apresentar escassez. Nesse sentido, há uma forte possibilidade do segundo trimestre deste ano também ser fortemente penalizado. Além disso, o surto da doença ainda não está contido e resolvido, o que deixa em aberto um cenário ainda mais preocupante para o futuro próximo.

Como resultado, é totalmente possível que a produção de smartphones para 2020 fique abaixo da melhor previsão.

Equipamentos Apple em quebra. Samsung poderá beneficiar

Uma das empresas que poderá estar já com quebras no fabrico que irão condicionar os lançamentos de produtos, é a Apple. Segundo as informações, wearables, como AirPods e Apple Watches, poderão ter quebras de 16% em relação às estimativas originais, e um relatório anterior disse que a produção de portáteis seria ainda mais afetada.

Além das perdas nos produtos referidos anteriormente, o relatório da Trendforce sugere que as entregas do iPhone caiam 10% neste trimestre. Contudo, nem todos terão más notícias. A Samsung verá uma queda muito menor, de cerca de 3%. Isto porque, conforme podemos ler num outro relatório da Reuters, a empresa sul-coreana pode estar em melhor posição para beneficiar da perda de vendas do iPhone.

Assim, após a Apple ter anunciado problemas na produção, a Samsung poderá ser a direta beneficiada. A empresa da Coreia do Sul desde há uma década que deslocou a sua produção de smartphones de baixo custo para o Vietname. Como resultado, a Samsung tem metade dos smartphones a serem fabricados nesse país. Tendo em conta que o coronavírus está sobretudo a parar a China, onde a Apple e outras concorrentes têm a sua produção, a Samsung poderá ter um impacto muito menor.

Galaxy Z Flip, o smartphone que poderá passar ao lado do coronavírus

Há cerca de uma semana, a Samsung anunciou um novo telefone dobrável, o Galaxy Z Flip. Este e outros equipamentos já não tinham a China como principal mercado. Assim, até neste ponto poderá trazer vantagem à empresa coreana. Isto porque a Apple, por exemplo, tem na China um dos seus principais mercados.

O vírus está igualmente a castigar o comércio dentro do país, o que também beneficia quem não depende deste mercado. A Apple, em relação à Samsung, tem problemas em vários níveis. A China é um poderoso mercado de fabrico, um forte mercado de vendas de material Apple e um local onde a empresa tem muitas lojas físicas. Todos estes segmentos estão a ser amplamente afetados pelo Covid-19.

Outros, no entanto, observam que, embora a Samsung se possa sair melhor por enquanto, ainda depende de componentes fabricados na China, portanto, a sua própria produção sofrerá caso o surto seja prolongado.