Square Enix revela filme de abertura de Final Fantasy VII Remake para PS4

Será com certeza um dos momentos altos de 2020, pelo menos para os amantes de Final Fantasy. Refiro-me, claro está, ao lançamento do remake que a Square Enix se prepara para lançar para Final Fantasy VII.

Entretanto, foi revelada a cinemática de abertura do jogo.

Final Fantasy é uma série de culto, seguida e jogada por milhões em redor do Globo. Quando a marca japonesa lançou o primeiro Final Fantasy, no final do século passado, mal conseguiria antecipar o sucesso que este iria ter com o passar dos anos.

Dessa forma, a realidade é que Final Fantasy se tornou numa série extraordinariamente resistente. Mais que isso, tornou-se impressionantemente cativante e com motivos então suficientes para manter a legião de fãs leais à série.

Agora… passadas mais de 2 décadas sobre esse momento, eis que um dos jogos mais bem sucedidos da série, Final Fantasy VII se encontra prestes a ganhar uma nova vida.

Tendo sido lançado originalmente mesmo no virar do século, o jogo recebe este ano um remake, para PS4. E já falta pouco.

Final Fantasy VII Remake está para breve

Em Final Fantasy VII Remake, os jogadores irão encontrar uma sociedade controlada e manietada por uma corporação com objetivos menos claros: a Shinra Electric Power Company. Entretanto, um ex-membro da companhia, Cloud Strife, tornou-se num mercenário e acaba assim por se envolver com uma organização clandestina que luta contra o controlo da Shinra Electric Power. Essa organização, tal como devem saber, é a Avalanche.

Este remake será dividido em diferentes episódios, pelo que a Square Enix promete que cada um será então considerado como sendo um jogo completo.

Outro pormenor em redor deste Remake prende-se com o sistema de combate que também sofre algumas alterações. Segundo a Square Enix, o sistema de combate deixa de ser estritamente por turnos, passando a ser um sistema de ação em tempo real misturada com comandos estratégicos dados em pleno combate.

O remake de Final Fantasy VII está previsto chegar à PS4 no próximo dia 10 de abril. Falta então menos de 2 meses para que a legião de fãs possa-lhe colocar as mãos em cima.

Final Fantasy VII Remake