E Porque Hoje é Sexta

Um careca, com uma muleta, chega numa loja de fantasias e diz ao empregado:

– Estou a querer ir a um baile de carnaval e preciso de uma fantasia.

– Muito bem! Tenho uma aqui de pirata que é lindíssima, inclusive vai disfarçar a sua muleta e a sua careca!

– Boa! Quanto custa?

– 380 Euros!

– Caramba! Não tem uma mais baratinha?

– O senhor pode ir fantasiado de monge. Este hábito franciscano cairá perfeitamente.

– Quanto custa?

– 120 Euros!

– Caramba! Não tem uma mais baratinha?

– Que tal esta fantasia de surfista? Umas bermudas, uma camisa, óculos escuros…

– Quanto custa?

– 40 Euros!

– Caramba! Não tem uma mais baratinha?

O empregado já todo chateado , foi lá pra dentro e voltou com um pote na mão.

– Toma, são três Euros!

– O que é isso?

– É calda de caramelo. Você despeja na cabeça, enfia a muleta no c# e vai fantasiado de maçã do amor!