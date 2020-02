Se até há bem pouco tempo o desaparecimento do jack de som 3,5mm era sinónimo de rejeição, atualmente o panorama mudou com a popularidade dos earbuds. Não são precisos muitos euros para ter algo com ótima qualidade, simples e prático de usar e com várias horas de autonomia.

Exemplo disso são os novos Tronsmart Onyx Neo, com tecnologia Qualcomm que elimina o atraso da ligação de som bluetooth. Mas se gosta mais de ouvir “alto e bom som”, também temos uma sugestão de coluna bluetooth.

Na verdade, para quem já é utilizador de earbuds ainda sem a tecnologia Qualcomm aptX, assistir a vídeo no smartphone não é das coisas mais agradáveis. Existe um desfasamento constante de algumas dezenas de milissegundos que, embora ao início possa ser tolerável, com o passar do tempo aborrece.

A tecnologia Qualcomm veio resolver esse problema e trazer uma lufada de ar fresco aos earbuds de preço mais acessível. Assim, poderá utilizar os earbuds tal como se se tratassem de meros auriculares in-ear.

A tecnologia nos earbuds Tronsmart Onyx Neo

Os Tronsmart Onyx Neo vem equipados com um pequeno processador Qualcomm com suporte para aptX, AAC e SBC. Integram Bluetooth 5.0 e ainda tecnologia TWS. Por outras palavras, oferecem uma qualidade de som em stereo verdadeiramente envolvente e sem fios.

Os auscultadores têm uma bateria de 35 mAh e a caixa de transporte e carregamento tem 350 mAh de capacidade. Ou seja, oferecem assim cerca de 7 horas de autonomia, conseguindo atingir um total de 24 horas com o carregamento da caixa (interface USB C). Dessa forma, trata-se então de uma autonomia acima da média e um grande desafio para esta gama de preços.

São bastante leves, apenas com 3,6g cada, e são altamente ergonómicos, para que nunca se soltem da orelha nem magoem com utilização prolongada. Podem ser usados em conjunto ou individualmente.

O controlo através dos earbuds

Com um botão na zona externa, os earbuds Onyx Neo podem controlar facilmente várias ações. Por exemplo, um toque permite parar e iniciar a reprodução. Outro exemplo é 1 toque para atender uma chamada, 2 toques para ajustar o volume ou 3 toques para alterar a música em reprodução.

A novidade, face a modelos anteriores, está na possibilidade de iniciar o assistente de voz. Dessa forma, basta um toque de 2 segundos num dos auriculares e depois está pronto a receber o pedido, seja para a Siri ou para o assistente Google.

Por fim, resta referir que são à prova de suor, salpicos ou chuva, com certificado IPX5. Dessa forma, são uma opção aceitável para a prática de desporto.

Os earbuds Tronsmart Onyx Neo estão disponíveis por cerca de 20€ utilizando o código de desconto 3VH7HYI5. O envio é feito a partir de Espanha e, além disso, os portes são gratuitos.

Tronsmart Onyx Neo

Coluna bluetooth Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition

Se, por outro lado, prefere não estar tão isolado enquanto desfruta da boa música, uma coluna bluetooth será mais adequada para si. Nesse sentido, a Tronsmart acaba de lançar a nova T6 Plus Upgraded Edition, portanto, uma versão melhorada da anterior T6 Plus.

Para um público mais jovem, com outro nível de exigência, os modelos T6 permitem ouvir em 360º. A nova T6 Plus tem uma potência de 40W, composta por 2 altifalantes de 20W, com uma resposta em frequência de 20Hz a 16kHz. Tem uma autonomia para 15 horas de reprodução, considerando um volume de 65dB (cerca de 50%). Tem um design muito interessante, com aspeto de uma garrafa, e todos os controles estão na zona superior. O controlo de volume, por exemplo, é uma roda prateada, quase com o diâmetro de toda a coluna.

Tem microfone para que possa ser utilizado como alta-voz para chamadas. Além disso, tem uma porta USB-A que pode ser utilizada como Powerbank, para carregamento de um smartphone ou de outro dispositivo. É resistente à água de acordo com o certificado IPX6.

As interfaces de ligação

Como interfaces de ligação, traz uma grande variedade para que tenha sempre uma alternativa.

Assim, além de ter NFC para emparelhar rapidamente com qualquer smartphone, tem então o Bluetooth 5.0, porta auxiliar jack 3,5mm, porta USB A para ligar uma drive USB e ainda suporte para cartão microSD. Isso faz com que não necessite de dispositivos adicionais para ouvir a sua música, bastando ligar uma unidade de armazenamento à coluna.

Também é possível desencadear o assistente de voz nesta coluna, bastado utilizar o botão superior.

A coluna bluetooth Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition está disponível por cerca de 60€, utilizando o código de desconto GKBTS18, com oferta de um saco de transporte no valor de 14€. O envio é feito a partir da Europa e, dessa forma, não está sujeito a taxas adicionais.

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition

