Pixel Watch poderá em breve indicar as horas através de vibração

Os smartwatches já são parte do pulso de muitas pessoas, que recorrem aos relógios para monitorizar uma série de elementos, bem como facilitar um leque de situações. Em breve, é possível que o Pixel Watch informe sobre as horas por via de vibração.

Com o tempo, os relógios deixaram de ser simples mostradores de horas e passaram a ser verdadeiras máquinas, capazes de uma série de coisas.

Além de monitorizar dados relativos à saúde do utilizador, os smartwatches funcionam como um facilitador, para muitos, por serem uma via de acesso mais simples a conteúdos que, antes, só eram vistos no smartphone.

Segundo o 9to5Google, um utilizador do Reddit encontrou uma nova opção de "Vibration watch" no seu Pixel Watch 2. Conforme partilhado, esse recurso permite que o relógio informe sobre as horas por via de vibrações.

Aparentemente, haverá duas opções de vibração: Digits e Terse. Com a primeira, o Pixel Watch fará uma vibração longa para 10 e uma vibração curta para um. Com a segunda, o tempo é arredondado para o quarto mais próximo e o relógio dá uma vibração curta a cada 15 minutos. Além disso, a Google deverá garantir até cinco velocidades de vibração, no sentido de oferecer maior personalização.

Considerando que o movo recurso parece estar a ser detetado por poucos utilizadores, é possível que a Google esteja a fazer testes A/B.

Se já funcionavam como um facilitador, para muitos utilizadores, informar sobre a hora com vibrações elevará a fasquia. Afinal, poderá vir a ser possível verificar as horas sem olhar para o relógio, em situações em que não pretende acendê-lo, como durante uma reunião ou no cinema.

O Apple Watch tem um recurso semelhante chamado "Taptic Time", que até faz uma leitura do código Morse.

Para já, não é claro se este novo recurso de vibração chegará apenas aos Pixel Watch 2 ou se também chegará aos Pixel Watch de primeira geração. Tendo em conta que começou a ser visto agora, é possível que seja incluído no Pixel Feature Drop de março deste ano.