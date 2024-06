E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, fomos conhecer o novo Renault Captur, falámos da China ter alcançado a primeira cura para a diabetes, da tecnologia V2L para fornecimento de enrgia portátil e de reserva, e muito mais.

Num feito médico inovador, uma equipa de cientistas e clínicos chineses terá curado pela primeira vez um doente com diabetes utilizando terapia celular. O paciente, um homem de 59 anos que sofria de diabetes tipo 2 há 25 anos, enfrentava graves complicações da doença.

Pela primeira vez, a NASA utilizará satélites de monitorização das alterações climáticas para detetar a perda de calor nos polos da Terra. A agência americana já enviou o primeiro de dois.

Três galáxias formadas menos de 600 milhões de anos após o Big Bang contam a história da primeira luz no cosmos. James Webb mostra-nos o momento de como tudo começou no Universo.

Um robô da Mitsubishi Electric, que normalmente posiciona os fios em motores de aparelhos como os de ar condicionado, resolveu o puzzle do Cubo de Rubik a uma velocidade alucinante, estabelecendo assim um novo recorde mundial do Guinness. Os humanos não têm hipóteses!

A robótica está a evoluir a olhos vistos, com novos robôs e mecanismos a serem criados e aprimorados. Na China, um cão-robô armado foi exibido em exercícios militares e as preocupações não tardaram a fazerem-se ouvir.

Uma série de gigantes tecnológicas prometeu trabalhar em prol da segurança em matéria de Inteligência Artificial (IA), incluindo um "kill switch", em caso de desastre.

As energias renováveis já respondem a uma parte da necessidade de alguns países. Contudo, ainda há muito terreno por explorar, nomeadamente, em relação à abordagem para a recolha e à forma dos dispositivos que a concretizam. Esta startup, por exemplo, desenvolveu turbinas eólicas sem pás, com o objetivo de as instalar nos telhados de edifícios.

A Renault já habituou a mercado à inovação, procurando ser mais e melhor para cada condutor. Ao volante do novo Renault Captur, percebemos-lhe mais elegância e mais conforto, combinados com a tecnologia que exigimos e o aspeto desportivo que apreciamos. Acompanhe-nos nesta viagem e descubra as novidades.

O "controverso planeta" Plutão é minúsculo e está longe do Sol. Portanto, não seria de esperar que tivesse água líquida. Mas os cientistas acreditam que Plutão tem de facto um oceano, debaixo de uma espessa camada de gelo. As provas foram obtidas através da passagem da nave espacial New Horizons por Plutão em 2015.

Quem se lembra do Lancia Delta Integrale a espalhar magia pelos traçados de rally? São memórias que a marca italiana, fundada em Turim no ano de 1906, parece não querer deixar cair no esquecimento. O Lancia Ypsilon Rally 4 HF é a proposta mais desportiva do novo utilitário que está prestes a regressar ao mercado europeu. Mas, há também novidade nos elétricos!

A tecnologia V2L oferece uma solução inovadora e prática para o fornecimento de energia portátil e de reserva, tanto em situações de emergência como em sistemas solares autónomos. A sua implementação pode reduzir a dependência de geradores de combustíveis fósseis, contribuindo para um futuro mais sustentável e energeticamente eficiente.