Concorrente da DIGI abandona serviço low cost de fibra

A DIGI continua a crescer a um ritmo imparável. Segundo informações, a operadora romena está perto de alcançar 10 milhões de clientes em Espanha e continua a crescer em outros mercados. As operadoras concorrentes de baixo custo tentaram seguir o seu exemplo, mas a verdade é que não conseguem os mesmos resultados.

A concorrente Lowi consolidou-se como a alternativa low-cost para os clientes que não querem mudar para a DIGI. No entanto, a DIGI, a operadora de origem romena, agora tem o caminho mais livre após o abandono de um dos serviços mais procurados pelo seu concorrente: a fibra Fit.

A DIGI tem via livre para continuar a crescer

A submarca de baixo custo da Vodafone Espanha retirou do seu catálogo a fibra Fit, um serviço que foi lançado no ano passado.

No serviço fibra Fit, a Lowi diferenciava os preços consoante as infraestruturas de rede utilizadas, mas agora decidiu unificar a sua oferta para todos os clientes. A filial da Vodafone tem outros planos futuros, pois, segundo as informações, quer competir diretamente com a Movistar Plus+ e DIGI TV através do lançamento da Lowi TV.

A operadora low-cost pretende também entrar no mercado das televisões por subscrição. Os preços competitivos deixaram de ser prioridade, substituídos por pacotes mais completos de serviços para os clientes.

A fibra Fit da Lowi era um produto exclusivo para clientes com cobertura direta pela rede da Vodafone. Tal cenário permitia oferecer preços mais baixos, pelo facto de não ter custos de aluguer de rede a terceiros.

A eliminação da fibra Fit coincide com o lançamento da Lowi TV e com a introdução da LaLiga Hypermotion e outras competições por 3 € adicionais por mês. A Lowi já não quer ser a opção mais barata: pretende oferecer pacotes completos de fibra, móvel e TV.