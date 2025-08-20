PplWare Mobile

China está a criar um robô humanoide capaz de “engravidar” e dar à luz

· Ciência 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. V says:
    20 de Agosto de 2025 às 10:36

    Sem palavras!

    Responder
  2. Max says:
    20 de Agosto de 2025 às 10:56

    A China não está a criar… Na China, a empresa Kaiwa Technology apresentou um projeto altamente polémico de criar …

    Responder
  3. Nuno Magalhães says:
    20 de Agosto de 2025 às 10:59

    “A tornar-se real, o robô humanoide da China poderia ajudar a combater as crescentes taxas de infertilidade, na China” se calhar é só o reverso da medalha da instigação do regime de medo e de tantos anos da política do filho único.

    Responder
    • Max says:
      20 de Agosto de 2025 às 11:06

      Pois, de facto. … o título “a China esta a criar” dá a entender que o regime (o estado, o partido) está envolvido. Não está, trata-se da proposta, mais que polémica, de uma empresa. Vai ser autorizada, mesmo que a título experimental? Não creio.

      Responder
  4. Tug@Pobre says:
    20 de Agosto de 2025 às 12:13

    Acho que estamos a conduzir no lado errado da estrada…

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Trocaria as redes sociais que utiliza hoje em dia por alternativas europeias?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

NordVPN - Eleve a segurança e navegação online a outro nível

Ensaio ao elétrico Hyundai IONIQ 5 N

Novo Dacia Duster 4x4