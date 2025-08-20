Estes smartphones Xiaomi vão receber seis anos de atualizações

O interesse dos utilizadores nas atualizações Android é grande, muito por culpa das novidades que vão sendo preparadas pela Google e pelos fabricantes. A Xiaomi tem sido uma das marcas que mais olha a isso e que garante atualizações a muitos dos seus equipamentos. Uma nova lista mostra quais os dispositivos que vão garantir seis anos de atualizações.

A Xiaomi, que se destaca no mercado Android pela abundância de modelos, não deixa estes equipamentos sem atualizações, mesmo quando anuncia novos modelos. A empresa, que também é líder em atualizações de software, anunciou no ano passado que o seu compromisso com atualizações de software até seis anos não se limitaria aos seus modelos principais. Eis os modelos da Xiaomi que vão receber seis anos de atualizações.

A gigante tecnológica ofereceu inicialmente a sua promessa de atualizações de seis anos para modelos topo de gama como o Xiaomi 15 e o Xiaomi 15 Ultra. A lista expandiu-se rapidamente. Graças a esta inovação, os dispositivos dos utilizadores receberão atualizações do Android por um período determinado de seis anos e, posteriormente, receberão atualizações de segurança, igualmente importantes e necessárias para todos os smartphones.

Aqui está a lista de telefones e tablets Xiaomi que suportam software de seis anos:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Redmi Note 14 (4G)

Estes dispositivos receberão atualizações de segurança durante um total de seis anos. Embora as atualizações de segurança não tragam novas funcionalidades ou alterações visuais, protegem o dispositivo contra vulnerabilidades recém-descobertas. A sua importância é assim grande para garantir que não existem falhas nos sistemas.

Os modelos Xiaomi não listados também receberão quatro grandes atualizações do sistema operativo Android. Estas atualizações trarão versões como a próxima atualização do HyperOS 3, baseada no Android 16 e que muitos aguardam de forma muito interessada e com expetativa.