Estes smartphones Xiaomi vão receber seis anos de atualizações
O interesse dos utilizadores nas atualizações Android é grande, muito por culpa das novidades que vão sendo preparadas pela Google e pelos fabricantes. A Xiaomi tem sido uma das marcas que mais olha a isso e que garante atualizações a muitos dos seus equipamentos. Uma nova lista mostra quais os dispositivos que vão garantir seis anos de atualizações.
A Xiaomi, que se destaca no mercado Android pela abundância de modelos, não deixa estes equipamentos sem atualizações, mesmo quando anuncia novos modelos. A empresa, que também é líder em atualizações de software, anunciou no ano passado que o seu compromisso com atualizações de software até seis anos não se limitaria aos seus modelos principais. Eis os modelos da Xiaomi que vão receber seis anos de atualizações.
A gigante tecnológica ofereceu inicialmente a sua promessa de atualizações de seis anos para modelos topo de gama como o Xiaomi 15 e o Xiaomi 15 Ultra. A lista expandiu-se rapidamente. Graças a esta inovação, os dispositivos dos utilizadores receberão atualizações do Android por um período determinado de seis anos e, posteriormente, receberão atualizações de segurança, igualmente importantes e necessárias para todos os smartphones.
Aqui está a lista de telefones e tablets Xiaomi que suportam software de seis anos:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Redmi Note 14 (4G)
Estes dispositivos receberão atualizações de segurança durante um total de seis anos. Embora as atualizações de segurança não tragam novas funcionalidades ou alterações visuais, protegem o dispositivo contra vulnerabilidades recém-descobertas. A sua importância é assim grande para garantir que não existem falhas nos sistemas.
Os modelos Xiaomi não listados também receberão quatro grandes atualizações do sistema operativo Android. Estas atualizações trarão versões como a próxima atualização do HyperOS 3, baseada no Android 16 e que muitos aguardam de forma muito interessada e com expetativa.
Tenho a versão 2.0.219.0.WNNEUXM e já é baseada no Android 16
Creio que serão 4 anos de major updates, e 6 anos de atualizações de segurança.