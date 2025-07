Samsung revelou como conseguiu tornar o Galaxy Z Fold7 tão fino

O Galaxy Z Fold7 é o dobrável mais fino da Samsung até à data. Este dispositivo inaugurou uma era em que os dobráveis da Samsung competem mais diretamente com os dobráveis de concorrentes como HONOR e OPPO. Mas como é que a Samsung deu o salto para dobráveis mais finos? A resposta foi revelada.

Numa publicação, a empresa partilhou mais detalhes sobre como conseguiu o feito. Tudo resulta de uma combinação de uma dobradiça mais fina, um ecrã mais fino e um novo atuador de câmara. As alterações ajudaram a Samsung a reduzir a espessura do Fold7 em quase 50% em comparação com o Galaxy Fold original.

A Samsung explica que o Fold7 inclui uma dobradiça 27% mais fina e 43% mais leve do que a do Fold6. Isto foi possível graças à utilização de elementos de rotação e suporte críticos mais finos. O smartphone também possui uma placa lateral que se abre mais, permitindo um ecrã mais plano com um vinco menos visível quando desdobrado.

Apesar do tamanho reduzido, a Samsung informou que a nova dobradiça melhora a durabilidade em "milhares de utilizações". O Fold6 foi avaliado para mais de 200.000 ciclos de abertura/fecho. Poderá ter-se deparado com alguns relatos de unidades de demonstração do Galaxy Z Fold7 que não abrem totalmente, mas este não parece ser um problema generalizado.

Em termos de ecrã, a Samsung afirma ter reduzido a espessura do ecrã do Fold7, otimizando a estrutura do painel e utilizando novos materiais. Também redesenhou a camada do painel para ajudar a criar um perfil mais fino. Embora a empresa não o tenha mencionado na sua publicação mais recente, revelou antes que o perfil mais fino do Fold7 também foi conseguido com a remoção da camada digitalizadora do ecrã, razão pela já não suporta a S Pen.

Outra mudança significativa no Fold7 é a sua câmara traseira grande angular de 200 MP com um novo design. A Samsung afirma que isto foi possível graças a um novo atuador fino, um componente que move fisicamente a lente, e a uma reformulação estrutural completa.

Estas alterações permitiram à Samsung criar um dos dobráveis mais finos do mercado. Isto também significa que as empresas que fabricam smartphones dobráveis competem agora em frações de milímetros quando se trata da espessura dos seus dispositivos.