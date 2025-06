Reaparece um bug no Android Auto que impede o controlo de áudio

O Android Auto não tem estado isento de problemas e de falhas. Estas limitam a sua utilização e a experiência do utilizador. Uma nova situação regressou e em certas aplicações de música e em alguns veículos específicos, talvez já não consiga ajustar o controlo de áudio no Android Auto, e é exatamente isso que está a acontecer.

Reaparece um bug no Android Auto

Nos fóruns oficiais da Google pode sempre encontrar uma infinidade de erros reportados pela comunidade de utilizadores. Muitos destes erros, talvez por não serem tão extensos, são ignorados pelos próprios engenheiros da empresa, pois nunca são resolvidos. Ainda assim, estes têm impacto nos utilizadores e nos seus sistemas.

Um bug reportado desde dezembro de 2024 voltou a ocorrer em força nos últimos dias. Já não é possível ajustar o volume de determinadas aplicações de música no Android Auto. O relatório de bug original explicava que o Android Auto já não permitia ajustar o volume do carro. Isto ao reproduzir conteúdo do YouTube, e recentemente foi relatado que este bug voltou a ocorrer com o YouTube Music.

Para todos os utilizadores afetados, a única forma de corrigir este problema é mudar para outra aplicação onde possa ajustar o áudio. Depois bastará voltar ao YouTube Music com o volume ajustado. Embora muitas pessoas digam que esta é uma falha que afeta apenas os carros Toyota, não é o caso, uma vez que também foi vista recentemente em carros de outras marcas.

Problema impede o controlo de áudio

Claro que nestes contextos surgem sempre algumas soluções pouco convencionais para ultrapassar os problemas. Estas são bem conhecidas, mas agora parecem não ter o sucesso esperado pelos utilizadores. Tentar corrigir o problema revertendo para uma versão anterior do Android Auto parece não funcionar.

Assim, e para todos os utilizadores afetados, a solução parece ser apenas uma e passar por utilizar a solução fornecida acima. Esta não é a proposta mais simples de utilizar, mas aparentemente é a mais eficiente para garantir a utilização do Android Auto.

Não está claro se a Google resolverá este problema, uma vez que, apesar de alguns relatos de utilizadores, nenhuma solução foi fornecida. O seu regresso depois de meses ausente dá conta de que a Google poderá estar a tentar ultrapassar a questão e que eventualmente a conseguir+a resolver de forma simples, ao repor alterações aplicadas.