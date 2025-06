E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, experimentámos o novo Renault Austral 2025, falámos do Alpine A390, analisámos o smartwatch Huawei Watch Fit 4 Pro, e muito mais.

Há muito que a Huawei se comprometeu com a inovação e os produtos que entrega ao mercado têm-no mostrado de forma indubitável. A sua mais recente novidade é um poderoso passo na monitorização da saúde e chega com o Watch 5, que já está disponível nas lojas portuguesas.

O Renault Austral 2025 chega com um visual renovado, mais tecnologia e melhorias na eficiência, reforçando a aposta da marca francesa no competitivo segmento dos SUV compactos. Com motorizações eletrificadas, um interior mais refinado e sistemas de assistência à condução atualizados, o novo Austral quer afirmar-se como uma escolha moderna, confortável e desenhado para famílias e condutores urbanos exigentes.

A Google está a ultimar a chegada do Pixel 10. O seu próximo é ainda uma incógnita, mas já se foram sabendo muitos detalhes desta proposta. Este smartphone promete mudar novamente o mercado e agora muito mais foi revelado. O que não se esperava era que fosse a própria Google a mostrar que não quer que se saiba.

O que outrora pertencia à ficção científica tornou-se um espetáculo real. A China organizou recentemente uma competição de kickboxing protagonizada por robôs humanoides: um avanço notável não só na robótica, mas também no entretenimento.

A Europa sabe fazer bons carros elétricos, seguramente são dos melhores que o mercado recebe. Uma prova clara deste desempenho tecnológico é a Garagem de Sonho da Alpine que acaba de receber um novo membro, o SUV Alpine A390.

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) voltou a superar o seu próprio recorde, ao identificar a galáxia mais distante já observada. A nova candidata é a MoM-z14, visível apenas 280 milhões de anos após o Big Bang.

O Hyundai Motor Group (HMG) anunciou o lançamento do Fundo ZER01NE III, um fundo de investimento estratégico de cerca de 80,4 milhões de euros. A empresa procura acelerar a inovação em tecnologias de futuro através de investimentos em startups.

Claro que até à data de apresentação do novo iPhone pela mão da Apple, tudo não passa de rumores, hipotéticas fugas de informação que desesperam a própria empresa da maça. Num vídeo, um leaker mostra o elegante iPhone 17 Pro Max. Ao contrário do Air, este iPhone 17 tem mais corpo!

O mais impressionante, desde o início, é a perceção em tempo real do robô humanoide Atlas, da Boston Dynamics. Como podemos ver no vídeo, o robô regista continuamente o que está à sua volta, os objetos, para a sua ação ser o mais precisa possível.

A IA da Google tem ocupado novos espaços e isso torna-a ainda mais interessante e importante. Esta ajuda ainda consegue surpreender e a Google aproveita isso para criar espaços onde a tem disponível. A mais recente é a Play Store, onde a Gemini pode agora ajudar os utilizadores a saber mais sobre as apps ou o jogos que se vão encontrando.

Os smartwatches da Huawei têm ganhado novas capacidades e novas formas muitos interessantes. A cada novo lançamento fica clara a aposta da marca neste campo e no que pode dar aos utilizadores. Isso acontece agora com o Watch Fit 4 Pro, que recebe agora uma atualização de peso e que o coloca num patamar muito mais elevado.

A indústria chinesa de semicondutores continua a sua marcha acelerada, impulsionada por fortes investimentos estatais e pela necessidade de contornar sanções internacionais. Neste contexto, a Lisuan Technology surge com um anúncio promissor: uma GPU para videojogos com uma capacidade de processamento equiparável à GeForce RTX 4060 da NVIDIA.