Próximo Galaxy S27 Pro terá o poder do Ultra com um custo mais reduzido

Ainda que os modelos Galaxy S26 tenham chegado recentemente ao mercado, os rumores em torno da próxima geração da Samsung já começaram a agitar o setor tecnológico. Surgem agora detalhes sobre um novo integrante na família, o Galaxy S27 Pro, que promete preencher uma lacuna na oferta da marca.

Uma ponte tecnológica entre o modelo Plus e o Ultra

Embora a fabricante sul-coreana ainda tenha na agenda a apresentação dos seus novos dispositivos dobráveis para este ano, as atenções já se viram para 2027. A grande novidade reside na introdução de um quarto membro na linha principal de smartphones, algo pouco habitual na cronologia da Samsung.

Este novo dispositivo, batizado de Galaxy S27 Pro, não chegará para substituir o atual modelo Plus nem para retirar o lugar ao Ultra, mas sim para se posicionar como uma alternativa intermédia.

De acordo com o portal ETNews, uma fonte que detém um historial de grande precisão no que toca a antecipar movimentos de gigantes como a Apple ou a Xiaomi. Segundo os dados apurados, o Galaxy S27 Pro deverá herdar algumas das funcionalidades mais cobiçadas do modelo topo de gama. Entre elas destaca-se:

O sensor fotográfico principal de 200 megapíxeis;

E o ecrã com tecnologia de privacidade melhorada.

No entanto, para garantir um preço mais competitivo, a Samsung optará por não incluir a S Pen e por equipar o dispositivo com um ecrã de dimensões mais contidas em comparação com a variante Ultra.

O regresso da estratégia de quatro modelos na família Galaxy S da Samsung

Caso se confirme este lançamento, será a segunda vez que a Samsung aposta num quarteto de telemóveis na sua gama principal. É importante recordar que, em 2025, a empresa tentou introduzir o Galaxy S25 Edge - uma versão com um design extremamente fino focada na estética.

Contudo, esse modelo acabou por ser descontinuado devido ao volume de vendas abaixo do esperado, penalizado pela baixa autonomia da bateria e por um preço que não convenceu os consumidores que já olhavam para o iPhone Air.

Com o novo Galaxy S27 Pro, o objetivo parece ser diferente e muito mais focado no desempenho. A ideia é oferecer uma resposta direta aos modelos Pro da Apple, permitindo que os utilizadores acedam a capacidades fotográficas de elite sem terem de investir no modelo mais caro e volumoso da marca.

Desta forma, a Samsung atrai quem procura a excelência na imagem, mas dispensa acessórios extra ou ecrãs de proporções massivas.

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