Segurança Social: datas de pagamento das prestações sociais e pensões em abril

A Segurança Social publica mensalmente o calendário de pagamentos das suas prestações, que inclui pensões, subsídios e apoios sociais. Conheça as datas para este mês de abril de 2026.

Todos os meses, milhares de portugueses aguardam as datas de pagamento da Segurança Social, fundamentais para a gestão do orçamento familiar.

Pensões, subsídios e outros apoios sociais seguem um calendário regular definido pela instituição, que é atualizado no início de cada mês.

Saber quando cada prestação é depositada, seja uma pensão de reforma, um subsídio de desemprego ou o rendimento social de inserção, permite aos beneficiários planear despesas, compromissos e prioridades financeiras com maior segurança e tranquilidade.

Segurança Social: mês de abril de 2026

✅ 02 abril: Doença Profissional: Pensões e Subsídios

✅ 07 abril: Apoio Extraordinário às Famílias para Pagamento da Renda

✅ 08 abril: Pensões

✅ 08 abril: Complemento Solidário para Idosos

✅ 08 abril: Reembolso de Despesas de Funeral

✅ 08 abril: Prestação Social para a Inclusão

✅ 16 abril: 1º Pagamento Desemprego/Doença/Parentalidade/Ação Social

✅ 16 abril: Prestações Familiares

✅ 23 abril: Rendimento Social de Inserção

✅ 28 abril: 2º Pagamento Desemprego/Doença/Parentalidade/Ação Social

✅ 28 abril: Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal

Em suma, o calendário de pagamentos da Segurança Social desempenha um papel crucial na estabilidade financeira de milhões de portugueses.

A previsibilidade das datas, especialmente no que respeita a pensões e subsídios, permite um planeamento mais eficaz das despesas do dia a dia e ajuda a prevenir situações de dificuldade económica.