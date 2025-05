Tenha a tecnologia X-TAP no pulso: Huawei Watch 5 já chegou às lojas portuguesas!

Há muito que a Huawei se comprometeu com a inovação e os produtos que entrega ao mercado têm-no mostrado de forma indubitável. A sua mais recente novidade é um poderoso passo na monitorização da saúde e chega com o Watch 5, que já está disponível nas lojas portuguesas.

A quinta geração da série Watch da Huawei eleva a um novo patamar a experiência de monitorização da saúde e bem-estar, que já pode ser experimentada nas lojas físicas.

Conforme conhecemos recentemente, o Huawei Watch 5 destaca-se pelo design sofisticado composto por materiais de alta qualidade, como o vidro esférico de safira, a caixa em titânio de grau aeroespacial e a caixa em aço inoxidável 904 L.

O novo smartwatch da Huawei está equipado com um ecrã a cores AMOLED e utiliza a nova tecnologia de LTPO 2.0, com um brilho de até 3000 nits, permitindo que as imagens no mostrador do relógio permaneçam nítidas e vívidas mesmo sob luz solar intensa.

Além da versatilidade, adequando-se a ambientes formais e informais, o controlo por gestos permite atender chamadas, controlar a música e captar fotografias.

Este novo Huawei Watch 5 suporta ainda a tecnologia eSIM, para uma total liberdade de comunicar sem o smartphone por perto.

Relativamente à bateria, o utilizador pode alternar em poucos segundos entre uma autonomia de 3 ou 4,5 dias no modo Standard, ou até 7 e 11 dias no modo autonomia prolongada, dependendo da versão (42 mm ou 46 mm).

Para que serve a tecnologia X-TAP num smartwatch?

Conforme se lê no website da Huawei, para ultrapassar as limitações de espaço causadas pelos sensores traseiros nos relógios, o Huawei X-TAP redesenha a gestão de saúde nos smartwatches com o primeiro sensor tudo-em-um da indústria: uma nova funcionalidade de sensor para a ponta do dedo, localizada na lateral do corpo do relógio.

Concebido como um sensor de vidro curvo de alta resistência, o X-TAP tem 12 mm de comprimento e 4,6 mm de largura, estando discretamente posicionado no lado das 3 horas do mostrador.

O sensor X-TAP é composto por sensores de ECG, PPG e táteis, podendo ser usado para monitorização contínua de SpO2, monitorização de ECG, mostradores sensíveis à pressão, acesso ao Health Glance com um toque prolongado de três segundos e aplicações de terceiros.

Segundo a marca, o sensor tátil do X-TAP consegue detetar diferentes níveis de pressão e permite que tanto aplicações oficiais como de terceiros utilizem os dados de pressão para diversas funcionalidades.

Desta forma, a Huawei possibilita uma experiência de utilizador muito mais personalizada e interativa.

O X-TAP revoluciona ainda a monitorização da saúde, pois permite que os utilizadores do Watch 5 subam a outro nível de acompanhamento físico, independentemente do perfil.

Os sensores ECG e PPG integrados no X-TAP são essenciais para a implementação distribuída do sistema Huawei TruSense, desbloqueando novas capacidades de monitorização de saúde.