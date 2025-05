Hyundai lança Fundo ZER01NE III: 80,4 milhões de euros para a inovação tecnológica

O Hyundai Motor Group (HMG) anunciou o lançamento do Fundo ZER01NE III, um fundo de investimento estratégico de cerca de 80,4 milhões de euros. A empresa procura acelerar a inovação em tecnologias de futuro através de investimentos em startups.

Lançado a 26 de maio de 2025, o ZER01NE III da Hyundai representa um aumento de 1,5 vezes relativamente ao anterior ZER01NE Fund II e é apoiado por 10 afiliadas do Grupo, incluindo a Hyundai Motor Company, Hyundai Motor Securities e Hyundai MOBIS, entre outras.

Este novo fundo, de cerca de 125 mil milhões de wons (o equivalente a 80,4 milhões de euros), focar-se-á em descobrir e investir em startups em todo o mundo que estejam alinhadas com as estratégias de negócios do HMG, particularmente nas seguintes áreas:

O novo fundo baseia-se no sucesso dos seus antecessores: o Fundo ZER01NE I (aproximadamente 6,4 milhões de euros) e o Fundo ZER01NE II (cerca de 51,8 milhões de euros) investiram coletivamente em mais de 105 startups, levando a mais de 200 casos de colaboração dentro do HMG.

Princiais nomes apoiados pelos fundos antecessores Algumas das mais notáveis empresas do portfólio do ZER01NE Fund I: A Clobot fornece plataformas de gestão de robôs baseadas na cloud para setores como logística, saúde e segurança. A startup cresceu rapidamente, passando de um investimento inicial para uma oferta pública inicial (IPO) em 2024, impulsionada por soluções proprietárias de condução autónoma.

fornece plataformas de gestão de robôs baseadas na cloud para setores como logística, saúde e segurança. A startup cresceu rapidamente, passando de um investimento inicial para uma oferta pública inicial (IPO) em 2024, impulsionada por soluções proprietárias de condução autónoma. A MakinaRocks é uma startup de IA especializada em soluções de inteligência artificial industrial, com foco particular em produção e otimização de processos. A empresa desenvolve plataformas de aprendizagem automática que auxiliam os clientes industriais a prever falhas de equipamento, otimizar processos de produção e melhorar a eficiência operacional através da análise de dados.

é uma startup de IA especializada em soluções de inteligência artificial industrial, com foco particular em produção e otimização de processos. A empresa desenvolve plataformas de aprendizagem automática que auxiliam os clientes industriais a prever falhas de equipamento, otimizar processos de produção e melhorar a eficiência operacional através da análise de dados. A POEN recicla e recondiciona baterias de veículos elétricos em fim de vida, transformando células descartadas em unidades de bateria de alto desempenho e custo-benefício para reutilização. Tem parcerias com OEMs em todo o mundo para reduzir o desperdício de baterias e promover soluções sustentáveis de armazenamento de energia.

recicla e recondiciona baterias de veículos elétricos em fim de vida, transformando células descartadas em unidades de bateria de alto desempenho e custo-benefício para reutilização. Tem parcerias com OEMs em todo o mundo para reduzir o desperdício de baterias e promover soluções sustentáveis de armazenamento de energia. A Macaron Factory é uma startup de tecnologia automóvel que desenvolveu o "Mycle", uma plataforma de aplicações móveis que conecta proprietários de veículos a oficinas e mecânicos. A empresa digitaliza a experiência de manutenção de veículos, oferecendo serviços de agendamento à medida, preços transparentes e comunicação simplificada entre proprietários de veículos e prestadores de serviços. Principais empresas do ZER01NE Fund II: (Período de investimento concluído em janeiro de 2025) A 60Hertz desenvolve software alimentado por IA para gerir e otimizar ativos de energia renovável distribuídos, como sistemas solares, eólicos e de veículos elétricos. A empresa ajuda clientes globais a atingir as metas RE100 por meio de ferramentas de previsão, plataformas de comércio de energia e tecnologias de rede inteligente.

desenvolve software alimentado por IA para gerir e otimizar ativos de energia renovável distribuídos, como sistemas solares, eólicos e de veículos elétricos. A empresa ajuda clientes globais a atingir as metas RE100 por meio de ferramentas de previsão, plataformas de comércio de energia e tecnologias de rede inteligente. A LD Carbon recicla pneus em fim de vida através da captura de carbono e óleo de pirólise de pneus usando tecnologia avançada de pirólise. Fornece materiais com certificação ecológica para fabricantes globais, reduzindo significativamente as emissões de carbono e promovendo práticas de economia circular.

recicla pneus em fim de vida através da captura de carbono e óleo de pirólise de pneus usando tecnologia avançada de pirólise. Fornece materiais com certificação ecológica para fabricantes globais, reduzindo significativamente as emissões de carbono e promovendo práticas de economia circular. A Terracle recicla resíduos plásticos com base em tecnologia química verde (sustentável). A visão principal é permitir a reciclagem infinita de plásticos sem poluição ambiental, utilizando tecnologia de despolimerização a baixa temperatura para PET, revertendo o plástico de volta às suas matérias-primas.

recicla resíduos plásticos com base em tecnologia química verde (sustentável). A visão principal é permitir a reciclagem infinita de plásticos sem poluição ambiental, utilizando tecnologia de despolimerização a baixa temperatura para PET, revertendo o plástico de volta às suas matérias-primas. A Holiday Robotics desenvolve robôs humanóides centrados na manipulação com mãos hábeis, aproveitando LLMs, visão computacional e aprendizagem por reforço baseada em simulação para tarefas de montagem na produção, com planos de expansão para aplicações de serviço e domésticas.

Com o lançamento do ZER01NE Fund III, o Hyundai Motor Group continua o seu compromisso de moldar o futuro da mobilidade e da sustentabilidade, apoiando startups pioneiras com alto potencial para contribuir para o seu crescimento a longo prazo.

Leia também: