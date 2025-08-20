PplWare Mobile

Visitas a sites pornográficos caem com a chegada da verificação de idade, no Reino Unido

· Segurança 8 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. RuiRuelas says:
    20 de Agosto de 2025 às 09:41

    Baixou porque o pessoal começou a usar vpn, agora só falta dizerem que subiu noutro país. *Surprised pikachu*

    Responder
  2. Max says:
    20 de Agosto de 2025 às 10:07

    Quer-se dizer, isto vai ter impacto no rendimento das pessoas. Os homens, que apesar de terem a maior parte do trabalho ganham muito menos, vão ficar mais prejudicados.

    Responder
  3. says:
    20 de Agosto de 2025 às 10:32

    Há sempre alternativas que não querem saber de leis nenhumas. Vejam o tráfego nesses sites. Também há o clássico da pirataria.
    Estas leis só vão fazer com que o povo vá por outros caminhos, que se o objetivo deles era controlar, só piora.

    Responder
  4. Tiago says:
    20 de Agosto de 2025 às 11:22

    E o Big brother lentamente é instalado, sempre com a justificação de proteger as criancinhas…

    Começa a dar vontade de não viver!

    Responder
  5. Tiago says:
    20 de Agosto de 2025 às 11:27

    E não é necessário nenhuma VPN… basta utilizar o Tor.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Trocaria as redes sociais que utiliza hoje em dia por alternativas europeias?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

NordVPN - Eleve a segurança e navegação online a outro nível

Ensaio ao elétrico Hyundai IONIQ 5 N

Novo Dacia Duster 4x4