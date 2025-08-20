Visitas a sites pornográficos caem com a chegada da verificação de idade, no Reino Unido

Por via da Lei da Segurança Online (em inglês, Online Safety Act), as plataformas digitais a operarem no Reino Unido precisam de verificar a idade dos seus utilizadores, assegurando que podem aceder a conteúdos para adultos, por exemplo, ou às redes sociais. Em vigor desde 25 de julho, dados recentes revelam os resultados da medida até agora: as visitas diárias ao Pornhub, o site pornográfico mais utilizado no país, caíram 47%!

Procurando proteger as crianças de conteúdos nocivos relacionados com pornografia, distúrbios alimentares, automutilação, suicídio e outros temas destinados aos adultos, a Lei da Segurança Online está em vigor no Reino Unido, desde julho.

A nova lei britânica obriga as plataformas digitais, como redes sociais e sites com conteúdos para adultos, a exigirem que os utilizadores verifiquem a sua idade, por via de um documento de identidade ou um método de verificação alternativo, não bastando definir a data de nascimento - por ser facilmente falsificável.

Depois de conhecermos uma corrida às Redes Privadas Virtuais (em inglês, VPN), poucos dias após a lei entrar em vigor, dados recentes mostram os primeiros resultados da polémica decisão.

Verificação de idade corta tráfego aos sites pornográficos

Segundo dados da Similarweb, uma empresa de inteligência de mercado digital, as visitas diárias ao Pornhub, o site pornográfico mais utilizado no Reino Unido, caíram de 3,6 milhões em 24 de julho, um dia antes da introdução da verificação de idade, para 1,9 milhões em 8 de agosto, numa queda de 47%.

Nos sites mais populares seguintes, XVideos e xHamster, as visitas caíram 47% e 39% no mesmo período.

Divulgados pela primeira vez pelo Financial Times, os dados mostram o impacto das regras de verificação de idade, nos termos da Lei da Segurança Online.

Curiosamente, sites de redes sociais que introduziram, também, as verificações de idade para conteúdos restritos a menores de 18 anos, como o X e o Reddit, não sofreram quedas no tráfego durante o mesmo período.

Relativamente a estes últimos dados, um porta-voz do Pornhub alertou que, "como vimos em muitas jurisdições ao redor do mundo, muitas vezes há uma queda no tráfego de sites em conformidade e um aumento no tráfego de sites não conformes".

Entretanto, apesar de estes dados serem já relevantes, a lei entrou em vigor recentemente, sendo necessárias mais análises para compreender o seu impacto mais amplo e real.