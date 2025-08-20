Apesar de os usarmos com muita frequência, os veículos têm pormenores que muitos de nós nunca reparáramos. Como saber facilmente o lado do depósito de combustível?

Lado de depósito de combustível? Basta olhar para o ícone...

Certamente que muitos dos nossos leitores vão ficar admirados, porque afinal existe um indicador que informa de que lado está o depósito. Outros certamente que já sabiam esta "dica".

Mas a verdade é que informação sobre de que lado está o depósito, está mesmo à frente dos olhos dos condutores e assim torna-se fácil, mesmo dentro do veículo.

E se o ícone do depósito não tiver uma seta?

Também nesse tipo de casos tudo foi pensado. Isto porque o desenho da pequena bomba de combustível tem sempre a mangueira virada para o lado onde se encontra o depósito de combustível. Se a mangueira estiver à direita da bomba é porque o depósito está desse lado. O mesmo acontece caso a mangueira esteja do lado esquerdo.

Outra dica é usarem o retrovisor, sendo que este deve estar colocado numa posição que permita ver parte do depósito.

Se conhecerem outras dicas, partilhem nos comentários, pois serão certamente úteis a todos os condutores.