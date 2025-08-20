PplWare Mobile

Como saber facilmente o lado do depósito de combustível?

· Motores/Energia 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Katrina says:
    20 de Agosto de 2025 às 09:57

    É daquelas coisas…”Como não pensei nisto antes”

    Mindblowing!

    Responder
  2. Max says:
    20 de Agosto de 2025 às 09:57

    Nos veículos de passageiros, nos países que conduzem à direita, o depósito geralmente está do lado direito (para proteger o condutor), mas não é obrigatório. O truque da seta/mangueira está giro.
    Já houve carros que mamavam dos dois lados, como o Jaguar XJ (depois era preciso dar uma pancadinha para ele arrotar).

    Responder
  3. jorgeg says:
    20 de Agosto de 2025 às 10:09

    boa dica, nao fazia a menor ideia!

    Responder
  4. carlosf. says:
    20 de Agosto de 2025 às 11:25

    Não funciona em todas as marcas, tenho uma carrinha Nissan, a seta está para o lado esquerdo e o depósito é no lado direito…

    Responder
    • Max says:
      20 de Agosto de 2025 às 11:49

      Bem, se tem a seta para a esquerda, então é que foi concebido para o depósito do lado esquerdo. O que vi escrito é que, enquanto a VW é sempre do lado direito, a Nissan é das que mais varia.

      Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Trocaria as redes sociais que utiliza hoje em dia por alternativas europeias?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

NordVPN - Eleve a segurança e navegação online a outro nível

Ensaio ao elétrico Hyundai IONIQ 5 N

Novo Dacia Duster 4x4