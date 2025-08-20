Como saber facilmente o lado do depósito de combustível?
Apesar de os usarmos com muita frequência, os veículos têm pormenores que muitos de nós nunca reparáramos. Como saber facilmente o lado do depósito de combustível?
Lado de depósito de combustível? Basta olhar para o ícone...
Certamente que muitos dos nossos leitores vão ficar admirados, porque afinal existe um indicador que informa de que lado está o depósito. Outros certamente que já sabiam esta "dica".
Mas a verdade é que informação sobre de que lado está o depósito, está mesmo à frente dos olhos dos condutores e assim torna-se fácil, mesmo dentro do veículo.
E se o ícone do depósito não tiver uma seta?
Também nesse tipo de casos tudo foi pensado. Isto porque o desenho da pequena bomba de combustível tem sempre a mangueira virada para o lado onde se encontra o depósito de combustível. Se a mangueira estiver à direita da bomba é porque o depósito está desse lado. O mesmo acontece caso a mangueira esteja do lado esquerdo.
Outra dica é usarem o retrovisor, sendo que este deve estar colocado numa posição que permita ver parte do depósito.
Se conhecerem outras dicas, partilhem nos comentários, pois serão certamente úteis a todos os condutores.
É daquelas coisas…”Como não pensei nisto antes”
Mindblowing!
Nos veículos de passageiros, nos países que conduzem à direita, o depósito geralmente está do lado direito (para proteger o condutor), mas não é obrigatório. O truque da seta/mangueira está giro.
Já houve carros que mamavam dos dois lados, como o Jaguar XJ (depois era preciso dar uma pancadinha para ele arrotar).
boa dica, nao fazia a menor ideia!
Não funciona em todas as marcas, tenho uma carrinha Nissan, a seta está para o lado esquerdo e o depósito é no lado direito…
Bem, se tem a seta para a esquerda, então é que foi concebido para o depósito do lado esquerdo. O que vi escrito é que, enquanto a VW é sempre do lado direito, a Nissan é das que mais varia.