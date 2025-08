Drone lança bicicleta elétrica para ajudar soldado ucraniano a escapar dos russos

Numa das fugas mais inovadoras do campo de batalha até à data, um soldado ucraniano conseguiu escapar do cerco russo graças a uma bicicleta elétrica entregue por um drone.

A imaginação é fundamental na estratégia de guerra

De acordo com relatos do meio de comunicação ucraniano Censor.net e do The Telegraph, o dramático incidente ocorreu na região de Donetsk, onde um militar ucraniano ferido se viu cercado pelas forças russas.

Como a evacuação tradicional era considerada muito perigosa, uma equipa da 35ª Brigada de Fuzileiros Navais teve uma ideia criativa: usar um drone para entregar uma bicicleta elétrica.

O drone lançou o veículo elétrico de todo-o-terreno diretamente no local onde o soldado estava preso. Assim que a bicicleta aterrou em segurança, o soldado usou-a para fazer uma fuga rápida e discreta da zona de combate.

Segundo relatos, foram necessárias duas tentativas, pois o primeiro drone que transportava a bicicleta elétrica foi abatido durante o trajeto, exigindo uma segunda tentativa para entregar a bicicleta ao soldado ucraniano.

Bicicletas elétricas têm sido fundamentais na guerra da Ucrânia

As bicicletas elétricas não são novidade nas linhas de frente ucranianas. Com os seus motores silenciosos e capacidades todo-o-terreno, têm sido utilizadas pelos militares para reconhecimento, transporte de suprimentos e até mesmo como plataformas móveis para atiradores.

Este último exemplo destaca o quão versáteis e valiosas as bicicletas elétricas podem ser na guerra moderna, não apenas para mobilidade tática, mas agora também para resgates que salvam vidas.

O soldado teria conseguido regressar às posições ucranianas, e a história rapidamente se tornou viral como um símbolo tanto da engenhosidade tecnológica quanto da resiliência no campo de batalha.

Na verdade, as bicicletas elétricas e outros dispositivos de micromobilidade têm sido cada vez mais utilizados pelas forças armadas em todo o mundo. Os Estados Unidos e outras forças armadas ocidentais integraram bicicletas e motocicletas elétricas nas suas operações, muitas vezes para missões táticas em que a sua discrição e tamanho as tornam opções ideais.

Isso nos lembra que as bicicletas, muitas vezes vistas como ferramentas para deslocamento ou lazer, também podem ser revolucionárias em situações de vida ou morte.

À medida que a guerra na Ucrânia continua, soluções de mobilidade não convencionais, como bicicletas elétricas e drones, estão se mostrando recursos inesperados, mas essenciais.