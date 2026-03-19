Tratamento universal para o cancro? Nova nanopartícula pode ser a chave

A luta contra o cancro pode estar a entrar numa nova era. Investigadores estão a desenvolver uma nanopartícula inovadora que, no futuro, poderá ajudar a tratar diferentes tipos de tumores de forma mais eficaz e com menos efeitos secundários. Resultados iniciais com taxa de sucesso de 100%.

Nanopartículas funcionam como "veículos inteligentes”

A ideia passa por usar nanopartículas como “veículos inteligentes” para atacar diretamente as células cancerígenas. Ao contrário dos tratamentos tradicionais, como a quimioterapia ou radioterapia, que afetam tanto células saudáveis como doentes, estas tecnologias procuram ser altamente seletivas.

Estas nanopartículas podem transportar fármacos diretamente até ao tumor, libertar o tratamento apenas no local certo e evitar danos em tecidos saudáveis. Algumas abordagens vão ainda mais longe: em vez de atacar diretamente o tumor, tentam “ensinar” o sistema imunitário a reconhecê-lo e destruí-lo, uma espécie de vacina contra o cancro.

Estas nanopartículas têm uma vantagem crucial pois podem ser adaptadas para diferentes tumores. Isso abre a porta a terapias “quase universais”, baseadas na mesma tecnologia, mas ajustadas a cada caso.

Estas novas nanopartículas representam um dos caminhos mais promissores da medicina moderna, com potencial para tornar os tratamentos mais eficazes, menos agressivos e mais personalizados.