China alcança a primeira cura do mundo para a diabetes com terapia celular

Num feito médico inovador, uma equipa de cientistas e clínicos chineses terá curado pela primeira vez um doente com diabetes utilizando terapia celular. O paciente, um homem de 59 anos que sofria de diabetes tipo 2 há 25 anos, enfrentava graves complicações da doença.

Um passo mais perto de soluções com células estaminais

Apesar de ter recebido um transplante de rim em 2017, tinha perdido a maior parte da função da ilhota de Langerhans, que é crucial para regular os níveis de glucose no sangue, e estava dependente de múltiplas injeções diárias de insulina.

Penso que este estudo representa um avanço importante no domínio da terapia celular para a diabetes.

Disse Timothy Kieffer, professor do Departamento de Ciências Celulares e Fisiológicas da Universidade da Colúmbia Britânica, ao South China Morning Post (SCMP), na segunda-feira.

Investigadores de todo o mundo estão a investigar os transplantes de ilhotas como um tratamento alternativo promissor, concentrando-se principalmente na criação de células semelhantes às ilhotas a partir de culturas de células estaminais humanas. Após mais de uma década de esforços, a equipa chinesa fez progressos significativos.

Em julho de 2021, o doente foi submetido ao transplante de células. Apenas 11 semanas depois, já não necessitava de insulina externa e, no espaço de um ano, a sua necessidade de medicação oral para controlar os níveis de açúcar no sangue foi completamente eliminada.

A equipa, liderada por Yin Hao, um dos principais investigadores do Hospital Shanghai Changzheng, utilizou e programou as células mononucleares do sangue periférico do próprio doente. Estas foram transformadas em "células semente" e reconstituíram o tecido da ilhota de Langerhans num ambiente artificial. Yin salientou que esta descoberta é mais um avanço no domínio da medicina regenerativa, que aproveita as capacidades regenerativas do próprio corpo para tratar doenças.

Um desafio comum na investigação translacional é a distinção das células estaminais em células produtoras de insulina de alta qualidade em grande escala para utilização terapêutica. Num estudo publicado na revista Stem Cell Research & Therapy no início deste ano, uma equipa de investigadores da diabetes liderada por Kieffer explorou métodos para melhorar o fabrico em grande escala.

Identificaram parâmetros-chave para monitorizar a qualidade durante a produção de terapia celular. As suas descobertas oferecem informações valiosas sobre a produção em grande escala de células do pâncreas derivadas de células estaminais pluripotentes humanas (hPSC) e propõem formas de normalizar o processo de fabrico.

Embora os dados pré-clínicos da equipa de Kieffer apoiem a utilização de ilhotas derivadas de células estaminais para o tratamento da diabetes tipo 2, o relatório de Yin representa "a primeira prova em seres humanos", segundo Kieffer.

Diabetes na China

A população diabética da China é desproporcionadamente elevada, salienta Huang Yanzhong, membro sénior para a saúde global no Council on Foreign Relations. Sublinhou que, embora a China represente 17,7% da população mundial, a sua população diabética constitui um quarto impressionante do total mundial, impondo ao governo um encargo significativo em matéria de saúde.

A China tem o maior número de pessoas com diabetes a nível mundial. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o país tem 140 milhões de pessoas com diabetes, das quais cerca de 40 milhões dependem de injeções de insulina durante toda a vida.

Se esta abordagem de terapia celular for bem sucedida, Kieffer disse ao SCMP que "pode libertar os pacientes do peso dos medicamentos crónicos, melhorar a saúde e a qualidade de vida e reduzir as despesas de saúde".

No entanto, sublinhou que são necessários mais estudos que envolvam mais doentes, com base nos resultados deste estudo chinês, para alcançar estes resultados.

