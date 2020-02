Coronavírus: Foxconn com incertezas relativas à produção do iPhone 9 e iPhone 12

O coronavírus continua a fazer vítimas por todo o mundo, mas a China está ainda em estado de alerta e as unidades fabris foram afetadas com o fecho temporário decretado pelas autoridades. Uma das principais unidade do país, a Foxconn, está já a tomar medidas para não bloquear completamente a produção do iPhone nas próximas semanas.

Algumas informações referiram que a empresa está a mover unidades para outras cidades na China e para a sua unidade na Índia. Mas as autoridades parecem agora dar luz verde para a produção voltar ao normal.

Foxconn poderá voltar a produzir o iPhone já hoje

O coronavírus já fez perto de mil mortes e mais de 40 mil infetados. A autoridades da China continuam a limitar a atividade dos 40 milhões de chineses e as unidades fabris estão a ser fortemente afetadas com estas medidas.

Algumas informações davam conta que a Foxconn iria continuar sem laborar depois da data estabelecida pelas autoridades da China. Contudo, autoridades locais chinesas estão a refutar a informação lançada ontem, que dizia que tinham comunicado à Foxconn que não poderia abrir as suas fábricas de produção de iPhone no dia 10 de fevereiro, como previsto anteriormente.

A Reuters informa hoje que as autoridades de Shenzhen ainda estão a realizar verificações e ainda não tomaram uma decisão final. O confiável analista da Apple Ming-Chi Kuo também saiu hoje com uma nova nota de investidor detalhando o efeito do coronavírus na produção da Apple.

O relatório de ontem veio de Nikkei e afirmou que especialistas em saúde pública realizaram inspeções nas fábricas da Foxconn, e determinaram que havia um “alto risco de infeção pelo coronavírus” nas instalações. Isso tornou as instalações inadequadas para um reinício da produção, alegou o relatório.

No entanto, numa declaração publicada hoje no WeChat, o distrito de Shenzhen’s Longhua explicou que o relatório do Nikkei é falso. Afirma mesmo que ainda não foi tomada nenhuma decisão final. De acordo com a declaração, especialistas em saúde pública ainda estão a realizar verificações nas instalações da Foxconn. Assim que cada instalação seja libertada, a empresa poderá reiniciar a produção.

Os milhares de operários que trabalham nas fábricas da Foxconn precisarão usar máscaras, passar por verificações de temperatura e aderir a um sistema de refeitório considerado seguro. Anunciaremos oportunamente ao público a situação de retomada da produção da empresa.

Acrescentou a declaração.

Produção não pode parar e há medidas a ser tomadas

A Foxconn, no entanto, parece estar a apostar na luz verde que as autoridades locais irão dar. Por outro lado, a Reuters cita uma “fonte familiarizada com o assunto” e diz que “dezenas de milhares de trabalhadores” já voltaram à área e estão à espera para iniciar os trabalhos de produção no dia 10 de fevereiro”.

Numa declaração esta manhã, a Foxconn reiterou que está à espera para receber recomendações das autoridades locais antes de seguir em frente.

Não recebemos nenhum pedido dos nossos clientes sobre a necessidade de retomar a produção mais cedo (do que as recomendações do governo local).

Disse a empresa à Reuters.

Se o problema se estender por mais uma semana, a Foxconn poderá ter um “grande” impacto na produção, segundo a Reuters, o que também afetaria a Apple. Por sua vez, a Apple disse que a sua “primeira prioridade é o bem-estar das nossas equipas, parceiros fornecedores e clientes em toda a China”. As Lojas Apple na China estão atualmente programadas para reabrir a 15 de fevereiro.

Coronavírus pões em causa produção do iPhone 9 e iPhone 12

Enquanto isso, o confiável analista da Apple Ming-Chi Kuo lançou hoje algumas novas informações. Segundo Kuo, a fábrica Zhengzhou da Foxconn é o sítio de produção do iPhone mais crítico, focado no iPhone 11 e no iPhone SE 2/iPhone 9. Esta fábrica estava programada para voltar aos trabalhos no dia 2 de fevereiro, mas desde o prazo foi adiado por pelo menos uma semana.

A fábrica de Shenzhen Foxconn é responsável pelo desenvolvimento dos iPhones 2020, e Kuo diz que a equipa de desenvolvimento não parou de trabalhar durante as férias de Ano Novo Chinês. O resto da fábrica estava programada para voltar no dia 10 de fevereiro, mas Kuo diz que isso foi adiado por pelo menos mais uma semana.

Enquanto isso, a fábrica da Pegatron em Xangai, responsável pela produção do iPhone 11 e pelo novo desenvolvimento do iPhone 2020, voltou aos trabalhos no dia 3 de fevereiro. A fábrica da Pegatron em Kushan é responsável pela produção do iPhone 9 e estava programada para retomar os trabalhos no dia 10 de fevereiro. Ao que parece também viu este prazo adiado por “pelo menos vários dias”.

Em suma, esta semana é uma meta importante para se perceber se haverá impacto e que tipo de impacto. Pode estar em causa o lançamento dos iPhones para este ano de 2020.