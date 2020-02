A Xiaomi é uma das marcas que mais tem investido e inovado na tecnologia de carregamento sem fios, tendo recentemente anunciado o carregamento a 100W. Contudo, esta tecnologia poderá estar a enfrentar alguns problemas que irão atrasar o seu lançamento no mercado.

A tecnologia poderá ainda não estar madura o suficiente para garantir qualidade de funcionamento.

Segundo as últimas informações, a Xiaomi enfrenta dificuldades em lançar no mercado algumas tecnologias prometidas para os seus dispositivos este ano, como é o caso do carregamento rápido Super Charge Turbo de 100W. Este novo carregamento seria capaz de carregar pela totalidade um smartphone com bateria de 4000mAh em apenas 17 minutos.

No entanto, segundo uma publicação recente de Lu Weibing, vice-presidente do Grupo Xiaomi, no seu perfil na rede social chinesa Weibo, há uma série de fatores a serem considerados antes da implementação do carregamento rápido.

Perda de capacidade ao longo do tempo

Um dos motivos é a perda de 20% da capacidade total quando comparada a um sistema de carregamento a 30W. Ou seja, uma bateria de 4000 mAh, na prática, ficaria com 3200 mAh em pouco tempo, o que não parece interessante no uso do recurso a longo prazo.

Explosão de bateria é um risco elevado

Um ponto também relevante neste tema é a segurança. Uma vez que o carregamento rápido pode levar ao sobreaquecimento da bateria, não só apresentar um risco de explosão, mas também o mau funcionamento de outros componentes.

Além disso, têm também surgido outras dificuldades técnicas na implementação em dispositivos compactos e no funcionamento em diferentes tipos de carregamento (cabo e sem fios).

Xiaomi irá manter carregamento rápido de 65W

Tendo em conta estes fatores, o carregamento de 100W da Xiaomi não deverá chegar ao mercado num curto espaço de tempo como era previsto.

Por agora os modelos lançados este ano deverão manter o carregamento de 65W, já lançado no Xiaomi Mi 10 Pro. Pelo menos até a marca chinesa conseguir resolver os problemas da nova tecnologia.