Bill Gates, o cofundador da Microsoft, vai passar a ser proprietário do primeiro super iate movido a hidrogénio do mundo. O Aqua, está avaliado em cerca de 590 milhões de euros. A embarcação foi recentemente apresentada no evento Monaco Yacht Show, mede 112 metros de comprimento, tem capacidade para 14 passageiros e 31 tripulantes.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, Gates já encomendou o barco que tem uma sala de hidromassagem, sala de yoga, plataforma de banho e plataforma de praia, piscina infinita e até um heliporto.

Bill Gates vai gastar 590 milhões no Aqua movido a hidrogénio

Chama-se Aqua, foi apresentado recentemente num evento no Mónaco e será a mais recente compra do multimilionário Bill Gates. Conforme podemos ver na descrição em baixo, esta embarcação é um super iate elétrico com um sistema de hidrogénio que se tornará o maior modelo de emissão zero já construído.

Além disso, a luxuosa embarcação arrasta pelo mares do mundo o exemplo de navegar com a melhor alternativa aos sistemas poluentes.

Ao relembrar cada pormenor deste navio, é notória a aposta em algo inovador, diferente e concetual. Esta embarcação de 112 metros de comprimento foi concedida à empresa de navegação holandesa Feadship. Como tal, o construtor da embarcação terá a tarefa de desenhar e fabricar um modelo futurista que também terá todos os luxos e avanços tecnológicos.

Conforme foi apresentado em outubro do ano passado, o Aqua é capaz de percorrer 3750 milhas náuticas (6945 quilómetros). Poderá deslocar-se a uma velocidade de cruzeiro entre 10 e 12 nós e um máximo de até 17 nós (31,4 km/h) graças ao hidrogénio liquefeito armazenado em dois tanques de 28 toneladas que são mantidos a uma temperatura de -253ºC.

Em caso de falta de hidrogénio, o projeto inclui a instalação de um sistema diesel. Esta alternativa funcionará como um extensor de alcance, caso o iate precise de se deslocar para uma área onde não haja fornecimento.

Fatura a apresentar aos cofres do cofundador da Microsoft

Segundo os dados revelados, o valor desta embarcação ronda os 644 milhões de dólares (cerca de 588 milhões de euros). Este barco deverá estar pronto para iniciar a sua viagem em 2024. Assim, Bill Gates terá uma criação tecnológica capaz de provar que é possível criar transportes marítimos que não façam os valores das emissões de CO₂ chegar aos atuais 800 milhões de toneladas por ano.

Além disso, existe outro tipo de emissões, as dos grandes navios que funcionam com um combustível cujo teor de enxofre é de 35 000 partes por milhão de enxofre. Isto é 3500 vezes superior ao combustível para carros particulares, que é 10 partes por milhão de enxofre.