Samsung aproveita para gozar com o iOS 18 por trazer novidades que o Android já tem há anos

Ainda que tenha muitas novidades associadas à IA, a verdade é que as mais visíveis do iOS 18 são mesmo as relacionadas com a sua personalização. A Apple criou um lote de novas opções que muitos apontam que estão já no Android há alguns anos. Para mostrar e reforçar essa aparente cópia por parte da Apple, a Samsung aproveitou para gozar com as novidades.

Na apresentação do novo iOS 18, a Apple focou-se muito na forma como os utilizadores podem agora trabalhar a personalização do sistema operativo do iPhone. As possibilidades vão ser muitas e focam-se nos ícones e na Central de controlo.

Samsung goza com novidades do iOS 18

Para muitos utilizadores, e a Internet mostrou isso rapidamente, muitas destas novidades são cópias do que o Android já oferece aos utilizadores há muitos anos. As semelhanças são bem visíveis, desde a mudança de cores dos ícones até à Central de controlo, que também é algo que o sistema da Google nos habituou.

Moving my icons wherever I want since 2010 ... isn't that cool? — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) June 10, 2024

Quem aproveitou este momento foi a Samsung, que através da sua conta do X nos EUA publicou alguma informação. Esta procura de forma clara gozar com o que a Apple lançou como novidades do iOS 18. A primeira publicação revela que a possibilidade de mover e arrumar os ícones é algo que o Android oferece desde 2010.

Apple traz o que Android tem há anos

Esta não é a primeira vez que a Samsung goza com as novidades que Apple apresenta. Curiosamente, a Samsung não foi a única a colocar no X exemplos de como estas aparentes novidades são, na verdade, funcionalidades que o Android já oferece aos utilizadores há vários anos.

Adding "Apple" doesn't make it new or groundbreaking. Welcome to AI . — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) June 10, 2024

A Samsung não se ficou por aqui e aproveitou outra novidade para mostrar que a Apple está a chegar tarde ao mercado. A sua segunda publicação focou-se na IA e na forma como esta é lançada no iOS 18 e a outros sistemas. Relatou que não basta colocar o nome Apple antes de um lançamento para o tornar numa novidade.

Estas novidades de personalização do iOS 18 que foram reveladas estão muito próximas do que o Android já tem disponível. A sua disponibilização vem dar agora uma maior liberdade aos utilizadores.