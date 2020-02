British Airways bate recorde num voo Nova Iorque-Londres

Por norma os tempos de duração de um voo encontram-se mais ou menos definidos. No entanto, as condições meteorológicas podem condicionar um voo ou também ser um fator muito favorável.

Recentemente a British Airways revelou que bateu um recorde num voo Nova Iorque-Londres. Menos 2 horas…

A tempestade Ciara deu um “empurrão” a um voo entre Nova Iorque e Londres. Os ventos de oeste para leste contribuíram para que o voo demorasse menos 2 horas… isso mesmo, leu bem (2 horas). Segundo as informações, o tempo do voo do Boeing 747-400 foi de apenas 4 horas e 56 minutos.

O voo aterrou às 4h43 de sábado para domingo em Londres. Segundo informações do site Flight Radar, o tempo médio de voo entre Nova Iorque-Londres é de 6h13m.

Avião da British Airways atingiu velocidade de 1327 km/h

O anterior recorde pertencia à companhia Norwegian que em janeiro de 2018 conseguiu realizar o voo em apenas cinco horas e treze minutos.

Com “ventos favoráveis”, este voo da British Airways terá atingido uma velocidade máxima de 1327 km/h.

De acordo com o Flightradar24, outro voo da Virgin Airbus A350 também fez uma viagem bastante rápida.

A velocidade apresentada para cada voo no Flightradar24 é a velocidade no solo. Esses dados são recebidos da aeronave via ADS-B. Alguns voos transmitem velocidades do ar, incluindo velocidade do ar indicada, velocidade real e valor de mach. Durante, a velocidade de cruzeiro, o voo BA112 registou um mach consistente de 0,86 ou 86% da velocidade do som.

