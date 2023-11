Bosch está a recrutar talentos para reforçar as suas equipas de I&D

A neutralidade carbónica atingir-se-á, apostando em várias frentes, e a Bosch está empenhada nos edifícios e focada na importância da sua eficiência. Após expandir a infraestrutura dedicada a este objetivo, em Aveiro, a empresa quer reforçar as suas equipas de I&D.

A Bosch está a seguir uma estratégia de longo prazo para a sua divisão de Home Comfort, apostando no desenvolvimento de soluções de produtos que impulsionem a eletrificação dos edifícios e combinem o conforto doméstico com a tecnologia verde.

A empresa defende uma abordagem multitecnológica para atingir os objetivos climáticos, acreditando que o futuro do aquecimento passa por soluções como bombas de calor, caldeiras e esquentadores de hidrogénio, termoacumuladores elétricos e aquecimento híbrido. Afinal, é necessária mais do que uma tecnologia para conduzir o setor dos edifícios a um futuro mais amigo do clima.

Bosch procura talentos para potencializar a aposta na eletrificação dos edifícios

A partir da unidade de Aveiro, a Bosch Home Confort tem vindo a desenvolver e a produzir estas diversas tecnologias, assumindo um papel preponderante como epicentro das soluções de termotecnologia do Grupo. Reflexo disto é o amplo investimento e a expansão adicional recentemente anunciada para Aveiro.

Para suportar o seu crescimento, a Bosch precisa de reforçar as equipas de I&D, de modo a agregar ainda mais talento. Assim sendo, a empresa tem, neste momento, a decorrer uma campanha de recrutamento direcionada para perfis especializados em áreas como: Engenharia Mecânica, Engenheira Física, Engenheira Elétrica.

Os engenheiros, investigadores e desenvolvedores da Bosch trabalham de mãos dadas dentro da rede de produção e I&D da empresa, e os interessados em fazer parte destas equipas, que contribuem para o desenvolvimento de soluções sustentáveis para um estilo de vida confortável e amigo do ambiente, podem candidatar-se aqui.