Shahed 136: Ucrânia sofreu o maior ataque com drones “suicidas”…

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia ainda é, infelizmente, uma realidade. Recentemente a Ucrânia denunciou o maior ataque com drones russos desde o início da invasão. A Rússia usou os Shahed 136, os “drones suicidas”, que têm vindo a ser reconvertidos em Geran-2.

De acordo com as informações, Kiev (capital da Ucrânia), foi alvo do maior ataque com drones desde o início da invasão. Tudo aconteceu na madrugada de 25 de novembro, tendo o ataque feito várias vítimas e deixado alguns edifícios sem eletricidades. A Força Aérea da Ucrânia diz ter intercetado 74 drones de ataque Shahed (produzidos no Irão).

O Shahed-136 (ou Geranium-2, como é designado na Rússia) é um moderno drone desenvolvido pela indústria iraniana. Estes drones são produzidos com o objetivo de neutralizar alvos terrestres à distância. As primeiras imagens divulgadas desta "arma de guerra" apareceram em dezembro de 2021.

Drones Shahed 136 reconvertidos em Geran-2

Com apenas 3,5 metros de comprimento e 2,5 metros de envergadura, este modelo de drone não tem capacidade de descolar de uma pista. Nesse sentido, este tipo de drone é lançado de uma plataforma com até cinco aeronaves que pode ser transportada por camiões.

O Shahed 136 tem um motor de 50 hp, pesa cerca de 2,5kg (sem carga) e pode atingir os 185 km/h graças a um dispositivo integrado para o efeito. Depois de lançado, esse dispositivo pode ser dispensado. O alcance ronda os 40 km!

De referir que os Shahed têm vindo a ser reconvertidos em Geran-2 pela Rússia. Têm agora uma capa em fibra de carbono e estão pintados de preto para dificultar a deteção das defesas aéreas e à vista desarmada.