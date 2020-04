Pendragon, e o Regresso da Távola Redonda

Foi revelado recentemente pela produtora de jogos britânica Inkle, o seu próximo titulo a caminho dos PCs (via Steam).

Com a temática do Rei Artur como pano de fundo, o jogo viu também agora chegado um novo trailer.

A Inkle é uma empresa de desenvolvimento de jogos inglesa, sediada em Cambridge, que adquiriu particular interesse no desenvolvimento de jogos assentes em fortes narrativas e jogabilidade antiga.

Ao verem o trailer agora revelado para Pendragon, facilmente verão as semelhanças com jogos do século passado como King’s Quest, Police Quest entre outros.

Sendo assim, Pendragon será a próxima aventura narrativa interativa que a Inkle vai lançar, para PC.

A sua história remonta aos tempos do Rei Artur, dos Cavaleiros da Távola Redonda e outros personagens da época. Trata-se de um épico conto dinâmico, onde a história vai avançando turno a turno e de acordo com as decisões do jogador.

Caberá ao jogador orientar a história e narrativa do jogo até ao seu final.

Segundo a Inkle o jogo será fortemente impulsionado por sistemas de diálogos com opções várias que determinam o desenrolar da história que, por sua vez, sofrerá variados ‘twists’ e surpresas originando assim novas mecânicas de jogabilidade.

E a história decorre no ano de 673, numa altura em que Camelot e os seus valores caíram e cederam aos planos maquiavélicos de Mordred.

A Távola Redonda é apenas uma miragem e o que antes eram aliados são agora estranhos ou inimigos e cabe ao jogador reunir os Cavaleiros da Távola Redonda numa tentativa de salvar o Rei Artur (Pendragon) dum destino fatal.

Pendragon será lançado, via Steam para PC, ainda este Verão.