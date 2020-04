Xiaomi Haylou Solar: um smartwatch que aguenta 1 mês de bateria

Apesar de o mercado, atualmente, ter uma variedade de produtos como não há memória, há um aspeto que os consumidores valorizam acima de tudo, que é a autonomia. Então dos lados da Xiaomi surge agora o incrível Haylou Solar, um smartwatch que é capaz de aguentar até um mês de bateria.

A Xiaomi continua a apostar em fazer a diferença e a trazer equipamentos com a utilidade que mais é procurada em determinado momento.

Haylou Solar: um smartwatch que pode aguentar 1 mês de bateria

O mercado está repleto de produtos fabricados por marcas chinesas, mas a Xiaomi tem conseguido destacar-se pelos melhores motivos.

Uma das empresas da Xiaomi é a Haylou que está agora na fase de lançamento de um novo smartwatch muito interessante.

O Haylou Solar é um relógio inteligente cuja bateria de 340 mAh, dura até 30 dias, ou 15 dias caso o sensor de batimentos cardíacos esteja ativado. Este é um aspeto bastante promissor que certamente irá cativar os consumidores.

Mas, apesar do nome, este equipamento não é recarregado a partir de energia solar.

Este smartwatch vem com um ecrã TFT LCD de 1,28 polegadas, com uma resolução de 240 x 240 pixels. O design caracteriza-se por ter 45,3 mm de largura e uma espessura de 11,4 mm. Já a nível de peso, este gadget tem apenas 54 gramas.

Quanto às funcionalidades, o Haylou Solar está preparado para registar 12 atividades físicas diferentes:

Corrida exterior

Corrida na passadeira

Caminhada

Escalada

Ciclismo

Elíptica

Yoga

Treino livre

Ginástica

Basquetebol

Futebol

Remo

O relógio é à prova de água, tendo uma certificação IP68, desta forma pode ser usado também na natação. Tal como outros relógios do género, este Haylou Solar também faz a monitorização do sono e conta ainda as calorias queimadas.

A conectividade baseia-se no Bluetooth 5.0 e funciona com um sistema próprio, no entanto é compatível com Android e iOS através do app Haylou Fit.

Se ficou curioso em relação a este relógio então saiba que estará disponível para compra a partir do dia 18 de maio, e terá um custo de 150 yuans, ou seja, cerca de 20€.