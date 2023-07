Sony lança novos earbuds True Wireless WF-1000XM5… “para a música”

A Sony melhorou os seus earbuds e apresentou agora os True Wireless WF-1000XM5. Este novo modelo é a mais recente edição da série 1000X e oferece melhor cancelamento de ruído, bem como som imersivo de nível superior, garantindo a melhor qualidade em chamadas telefónicas.

Com o lançamento dos True Wireless WF-1000XM5, a Sony estabeleceu o slogan “For The Music” (ou "para a música", em português) para os seus produtos de áudio. Com este slogan, a Sony quer afirmar-se como a marca de áudio de excelência que cria laços entre criadores e apaixonados pela música, com o objetivo de oferecer experiências musicais autênticas e transcender as emoções dos fãs, apoiando a visão dos criadores acima de tudo.

True Wireless WF-1000XM5 - especificações gerais

Os auriculares WF-1000XM5 prometem uma qualidade de som premium e o melhor desempenho do mercado em termos de cancelamento de ruído. Os processadores áudio em tempo real e microfones de alto desempenho trabalham em conjunto com o diafragma Dynamic Driver X concebido especialmente, para uma ampla reprodução de frequências, graves profundos e vozes nítidas.

Agora, os WF-1000XM5 dispõem de três microfones em cada auricular, incluindo microfones Dual Feedback, que melhoram o desempenho de cancelamento de baixas frequências. Para a Sony, esta é a maior evolução de sempre em termos de cancelamento de ruído, permitindo captar o som ambiente com uma precisão ainda maior.

Recém-desenvolvido pela Sony, o processador integrado V2 desbloqueia o potencial do processador QN2e de cancelamento de ruído HD. A combinação exclusiva de tecnologias controla os seis microfones, em ambos os ouvidos, para proporcionar uma qualidade de cancelamento de ruído.

A capacidade de reproduzir frequências mais baixas também foi melhorada nos WF-1000XM5, graças ao novo Dynamic Driver X. Adicionalmente, as pontas de auriculares com isolamento de ruído dispõem de um material exclusivo de espuma de poliuretano, que reduz o ruído na gama de altas frequências.

Qualidade de som e chamadas

A qualidade de som premium continua a estar no centro do design dos WF-1000XM5, com suporte para áudio de alta resolução sem fios, graças ao LDAC e ao DSEE ExtremeTM, para melhorar em tempo real os ficheiros de música digitais comprimidos. Adicionalmente, os auriculares dispõem de 360 Reality Audio, que cria uma experiência áudio imersiva e o transporta para o centro da música.

Os novos earbuds são dotados de tecnologia Head Tracking, que garante uma experiência de audição realista e cativante, através do ajuste automático dos campos sonoros para compensar o movimento da sua cabeça.

Os sons estão precisamente alinhados com o ecrã do seu smartphone, mesmo quando se move, para o envolver totalmente no que está a visualizar, através da ligação a smartphones/serviços compatíveis.

Finalmente, raças a um algoritmo de redução de ruído com IA baseado em processamento Deep Neutral Network (DNN) e sensores de condução óssea, a voz do utilizador é reproduzida de forma natural e perfeitamente nítida, mesmo num ambiente ruidoso. Além disso, se estiver no exterior, a estrutura de redução de ruído do vento minimiza qualquer ruído do vento, o que lhe dá a confiança de saber que o estão a ouvir.

Parceria com Miguel

Em linha com o lançamento dos auriculares WF-1000XM5, a Sony estabeleceu uma parceria com Miguel, o cantor, ator, compositor e artista global da Sony Music Entertainment, para criar uma narrativa sobre como os auriculares WF-1000XM5 são “For The Music”. Poderá assistir aqui à entrevista com o artista.

Os WF-1000XM5 estarão disponíveis a partir de agosto de 2023, a um preço aproximado de 320 €.