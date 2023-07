Novidade Xbox cheira a pizza italiana! Comando verde com difusor de aroma pode ser seu

Para aqueles que jogam pela noite dentro, este poderá não ser o dispositivo mais conveniente. Afinal, o novo comando da Xbox tem um difusor de aromas que liberta um cheirinho tentador a pizza de pepperoni.

A Xbox anunciou o "primeiro comando com cheiro a pizza do mundo". Além de servir para jogar nas consolas Xbox Series X e Xbox Series S, também proporciona uma viagem até às apetitosas pizzas italianas.

E essa viagem não é por acaso. O comando integra a campanha do novo filme "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" da Paramount Pictures, que estreia em agosto, e está disponível na forma de cada uma das quatro tartarugas ninja: Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raphael. Além disso, remetendo os jogadores ao país que lhes dá nome, o dispositivo tem um difusor incorporado - nada menos do que uma fatia de pizza.

Apesar de tentadora, esta novidade não está disponível para venda. Os fãs que quiserem este comando-difusor para si terão de participar num sorteio levado a cabo pela parceria entre a Xbox e a Paramount Pictures.

Em comemoração do lançamento do filme, em agosto de 2023, estamos a dar um número limitado de comandos exclusivos Xbox sem fios, verdes e com cheiro a pizza, que combinam perfeitamente com o conteúdo do jogo que envolve os fãs nas últimas aventuras das Tartarugas.