Mesmo com todos os problemas que têm sido relatados, o Zoom continua a ser uma das ferramentas de eleição para quem está a trabalhar remotamente em casa. Estas falhas não são críticas e estão a se resolvidas de forma acelerada.

Depois de um compromisso em que o foco nos próximos 3 meses seria a segurança, as novidades começaram a surgir. Agora, e para mostrar novamente o empenho, surgem novas melhorias no Zoom e nos controlos que oferece aos utilizadores.

Mais medidas de segurança no Zoom

Com um crescimento que ultrapassa todas as expetativas, o Zoom tem sido uma das ferramentas fundamentais para quem está em casa em teletrabalho. Com uma interface simples de usar, mas com muitas potencialidades, é o mais lógico quando o tema são reuniões.

Claro que este destaque tem levado a que esteja a ser constantemente avaliado, em várias áreas, em especial na segurança. Depois de algumas novidades para proteger os utilizadores, surgem agora outras melhorias, dando ainda mais controlo a quem gere sessões.

Sessões com maior controlo

A Zoom tem procurado garantir a segurança dos utilizadores, impedindo problemas de segurança e resolvendo os que vão surgindo. Para a aumentar ainda mais, há agora uma nova área na interface. Com o nome Segurança, reúne opções essenciais.

Assim, e aqui dentro, encontram agora a possibilidade de bloquear uma reunião, ativar as salas de espera ou controlar as opções dos utilizadores. Estas são aqui controladas de forma global e aplicadas a todos. Claro que podem também ser controladas de forma individual.

Qualquer reunião está segura e os utilizadores também

Outra novidade que foi aplicada está no ID de cada uma das reuniões. Este deixa de estar visível na interface do Zoom e assim não pode ser partilhada inadvertidamente com terceiros. Estes poderiam posteriormente entrar nessas mesmas sessões de forma simples.

Estas são medidas importantes e que trazem a necessária segurança ao Zoom. Dão aos utilizadores o controlo necessário para gerir uma reunião sem problemas. Claro que está presente em todas as versões deste serviço, quer seja na sua opção paga ou gratuita.