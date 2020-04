Foi há poucos dias que a Xiaomi colocou no mercado os seus Xiaomi Air 2S, os seus earbuds de topo. Agora sabe-se que está a preparar mais novidades, mas associadas a sua sub-marca Redmi.

Em breve, deverão chegar os novos Redmi AirDots 2 e os earphones wireless Redmi SonicBass.

Certificação Bluetooth confirma lançamentos

Os Redmi AirDots são uns dos mais populares earbuds de baixo custo do mercado. A sua qualidade e preço são a chave do sucesso. Mas o momento é de mudança e em breve deverão chegar novidades.

O modelo dos earbuds AirDots 2, da empresa Xiaomi, acabaram de receber certificação Bluetooth 5.0. Não se sabe muito além desta característica. Conhece-se o número do modelo,TWSEJ061LS, e que terão tecnologia TWS.

No final de março, já tinham recebido certificação os Mi True Wireless Earphones 2 Basic, também pela Xiaomi. Em termos de design estes dois deverão ser semelhantes e, sinceramente, as especificações também não deverão variar muito.

Espera-se ainda que sejam modelos à prova de água e com caixa de carregamento já com tecnologia de carregamento sem fios e, claro, com maior autonomia.

Redmi AirDots não chegarão sozinhos, Redmi SonicBass também recebem certificação

Além dos earbuds AirDots, há ainda um outro que parece estar em desenvolvimento, os Redmi SonicBass, uns headphones sem fios. Também estes receberam agora certificação Bluetooth 5.0, com o número de modelo INLYEJ02LS.

Por fim, não se sabe ainda quando poderão chegar ao mercado. No entanto, há a possibilidade do seu lançamento ser atrasado devido à pandemia do Coronavírus.