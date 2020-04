Para alem da aposta que tem feito nos smartphones e nos portáteis, a Huawei tem também um foco grande no mercado dos smartwatches. As suas propostas são clássicas e próximas do que é um relógio tradicional.

Claro que isso limita-se apenas à forma destes smartwatches, pois concentra neles muita tecnologia. Com o seu SoC A1, trouxe muitas novidades a esta área, melhorando a sua oferta. Agora, e numa simples atualização, o Watch GT 2 consegue medir a saturação de oxigénio do sangue (SpO2).

Grandes novidades para o Huawei Watch GT 2

O Huawei Watch GT 2 foi lançado em setembro do ano passado, em conjunto com o Mate 30, mostrando que a marca continua a apostar nos seus smartwatches. Com um sistema operativo próprio, tem presente para muitas funcionalidades essenciais e importantes.

Agora, com uma simples atualização, a Huawei trouxe mais uma excelente novidade para o seu Watch GT 2. Já está disponível a capacidade de medir a saturação de oxigénio do sangue (SpO2). Esta é uma nova opção que passa a estar presente.

Medir a saturação de oxigénio do sangue

Presente no menu do smartwatch, a opção SpO2 permite fazer essa medição de forma simples e rápida. O primeiro passo é a apresentação das condições para a correta medição da saturação de oxigénio do sangue.

Depois, basta ao utilizador colocar o seu pulso num plano horizontal para que a medição seja realizada. No final, e para mostrar o resultado ao utilizador, o valor obtido é apresentado no smartwatch e em conjunto com a pulsação do utilizador medida em tempo real.

Atualização destes smartwatches disponível para todos

A atualização está já disponível para todos, bastando aceder à app Saúde e depois à zona Dispositivos. Devem de seguida escolher o Huawei Watch GT 2 e no final encontram a opção Atualizar firmware. Ai dentro estará a atualização pronta a instalar.

Esta novidade junta-se a outras que estes smartwatches já tinham presentes. Falamos da já normal medição do ritmo cardíaco, dos níveis de stress e até os exercícios de respiração. Mostra também que a Huawei continua a apostar nestes dispositivos e não para de lhes trazer novidades.