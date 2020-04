A pandemia está a mudar as regras da sociedade e está a obrigar os países a olhar para o futuro de uma forma completamente nova. Como resultado, este é o momento que tem desafiado a criatividade das empresas a um nível nunca visto. Um caso pragmático é o de uma companha aérea escocesa. A empresa está a transformar os seus aviões para transportar pacientes COVID-19.

A Loganair está a trabalhar com o Serviço de Ambulância Escocês para converter a sua aeronave Twin Otter numa ambulância voadora para transportar pacientes com coronavírus.

EpiShuttles, a cápsula que transforma aviões em ambulâncias

Embora a COVID-19 seja a causa de muito desespero no mundo, tem sido também a impulsionadora de muita esperança com indivíduos e mesmo empresas a serem criativas para ajudar os outros durante estes tempos difíceis. Conforme podemos perceber deste exemplo, todos os setores estão-se a moldar à realidade. A companhia aérea escocesa Loganair está a transformar os seus aviões em ambulâncias especiais que podem transportar pacientes com COVID-19.

Na sequência de uma declaração feita pelo Secretário de Estado da Saúde, a Loganair pode confirmar que está a trabalhar em estreita colaboração com o Serviço Escocês de Ambulâncias (SAS) para fornecer capacidade de ambulância aérea – uma vez que o Serviço enfrenta os desafios sem precedentes do surto de COVID-19.

Afirmou a companhia aérea numa declaração.

Os aviões da Loganair estão a ser convertidos em ambulâncias voadoras através da utilização de “EpiShuttles”, um projeto financiado pela União Europeia. Trata-se de cápsulas de isolamento de um único paciente com Coronavírus, criadas pela empresa norueguesa EpiGuard.

Equipas ajustam-se à realidade obrigadas pela COVID-19

A EpiShuttles “pode ser usada com segurança em ambulâncias, helicópteros e aviões”, de acordo com o seu fabricante. Podem “ser configurados para proteger o ambiente circundante do paciente, ou para proteger o paciente do ambiente circundante”.

Atualmente, a Loganair já transformou um avião Twin Otter numa ambulância aérea adequada para transportar estes EpiShuttles. Contudo, a empresa prepara-se para transformar uma aeronave maior, um Saab 340. Assim, este avião de maiores dimensões poderá operar em todos os aeroportos das Highlands e Ilhas, com exceção da Barra que será servida pela Twin Otter.

O esforço de equipa para que isso aconteça, passando de um conceito para uma solução operacional em apenas uma semana, tem sido absolutamente incrível. Entre as equipas SAS e Loganair, o conceito, os testes e o treino foram todos realizados e estamos também gratos pelo apoio da Autoridade da Aviação Civil no progresso deste projeto.

Concluiu o Chefe Executivo da Loganair, Jonathan Hinkles.

Assim, tal como temos estado a perceber, o mundo adapta-se, transforma-se para resolver a pandemia da COVID-19 rapidamente.