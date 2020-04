Xiaomi Air 2S, a nova versão dos earbuds de topo da Xiaomi

A Xiaomi lançou recentemente uma nova versão dos seus Airdots, os Xiaomi Air 2S. Estes earbuds, com design inspirado nos Airpods da Apple, vêm agora com nova tecnologia e com uma autonomia ainda maior.

Conheça melhor os Xiaomi Air 2S.

Os novos Air 2S foram apresentados recentemente na China. Estes novos auscultadores mantêm assim o mesmo design dos Xiaomi Air 2, bem como algumas especificações. No entanto, existem pontos onde se distinguem.

Xiaomi Air 2S TWS Xiaomi Air 2 TWS Modelo TWSEJ05WM TWSEJ02JY Peso 4.5g (por earbud) Tamanho 60x60x45mm Unidade transdutora 14.2mm dinâmico Bluetooth Bluetooth 5.0 Alcance 10m Bateria Earbuds: 40mAh Earbuds: 40mAh Caixa de carregamento: 450mAh Caixa de carregamento: 300mAh Tempo de carregamento 1h Reprodução de música 5h (earbuds) 4h (earbuds) 24h (com caixa de carregamento) 14h (com caixa de carregamento) Carregamento sem fios Sim Não Qualidade de som LHDC/SBC/AAC Protocolo de suporte BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP Redução de Ruído Suportado Prova de água IPX5 Preço 74 € 64 €

Xiaomi Air 2S, a renovação

A grande diferença nesta nova versão vai essencialmente para a bateria. Agora, os novos Air 2S vêm com carregamento sem fios, uma tecnologia cada vez mais procurada pelos utilizadores.

Outro dos pontos que valorizam estes earbuds é a autonomia, agora com mais uma hora de reprodução de música e com uma caixa de carregamento com maior capacidade de bateria externa, podendo atingir as 24 horas de utilização.

Incluem ainda certificado IPX5, resistentes a salpicos de água, adequando-se então para o desporto e para quando é apanhado no meio da chuva.

Resta referir que o Bluetooth vem na versão 5.0, o que permite assim melhor qualidade na transmissão e maior otimização no consumo energético.

Os earbuds Xiaomi Air 2S estão disponíveis em pré-reserva, com envios a começar em 6 dias, por cerca de 74€ com o código de desconto XIAOMIAIR2S.

Xiaomi Air 2S

Este artigo teve o apoio da Geekbuying na disponibilização da informação.