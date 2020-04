Além de estarmos de quarentena, ainda há férias da escola à mistura… há tempo livre. O tempo pode ser aproveitado para aprender alguma coisa nova, para ler, aprofundar conhecimentos, ver séries e ainda pode ser que sobrem algumas horas para alguns jogos no smartphone.

Para quem tem este tempo, selecionámos 5 jogos para Android e iOS.

Jogos para smartphone Android e iOS

Grim Soul: Dark Fantasy Survival

Grim Soul é um jogo de fantasia e sobrevivência que se passa numa província imperial, outrora próspera, agora cobertas pelo medo da escuridão.

O jogo para Android e iOS está disponível gratuitamente.

Homepage: Kefir!

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 [Android]/ 4,6 [iOS] Estrelas

WWE Mayhem

O incrível mundo do Wrestling pode ser jogado no seu smartphone. Jogue jogos épicos entre WWE Legends e WWE Superstars para determinar o maior de todos os tempos, cada um com os seus movimentos de assinatura e Super Specials.

Undersea Solitaire Tripeaks

Undersea Solitaire Tripeaks é ideal para quem gosta jogos clássicos de paciência, baseado no mítico Solitaire. No entanto, inclui uma cidade que será transformada enquanto o jogo avança.

Disney Sorcerer’s Arena

Disney Sorcerer’s Arena é um incrível jogo RPG em turnos, com altas doses de emoção no jogador versus jogador em tempo real. Entre no mundo de Mickey Aprendiz de Feiticeiro, onde cada escolha que faz define a sua história.

Homepage: Glu

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,2 [Android]/ 4,7 [iOS] Estrelas

GRIS

Por fim, a sugestão vai para o jogo Gris, uma jovem esperançosa, perdida no seu próprio mundo, que lida com uma dolorosa experiência. Assim, a sua jornada pela tristeza manifesta-se no seu vestido, que lhe concede novas habilidades para navegar melhor pela sua realidade desbotada. Ao longo da história, Gris evolui emocionalmente e passa a ver o mundo de outra forma, revelando novos caminhos para explorar.

Homepage: DevolverDigital

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 [Android]/ 4,6 [iOS] Estrelas

Outros jogos para instalar