Uma das muitas funcionalidades que gostamos de ter presentes é a cópia de texto de qualquer imagem e torná-lo utilizável em qualquer lado. Conhecido como OCR, este permite poupar muito tempo a teclar todas as letras que ali se encontram.

Se muitos sistemas têm apps desenhadas para isso, outros precisam de software específico. O Windows 10 tem presente uma ferramenta sua com essa capacidade e na verdade poucos o sabe. Veja como é simples de copiar texto de uma imagem no Windows.

Simples copiar texto de uma imagem

O Windows 10 tem muitas ferramentas que dão ao utilizador as funcionalidades que estes necessitam e querem. Algumas vão mais longe e têm opções que poucos conhecem, mas que acabam por se tornar essenciais. Copiar texto de uma imagem no Windows 10 é simples e a app que precisa está já presente.

Falamos de uma app que muitos podem considerar desnecessária, mas que na verdade pode ser útil em muitos momentos. O OneNote acompanha o Windows 10 desde o início e está sempre disponível. Para copiar texto de uma imagem só precisam de lançar esta app e preparar a imagem. Esta deve ser colada numa qualquer folha.

O OneNote é a solução que procura

Uma vez que o reconhecimento do texto é feito pela Microsoft nos seus serviços cloud, devem aguardar alguns minutos para que a imagem seja carregada e avaliada. Este é um processo silencioso, mas de facilmente detetam no OneNote quando estiver feito.

Basta que cliquem com o botão direito na imagem e vejam surgir a opção Copiar Texto da Imagem. Caso não surja, devem garantir que a opção Sincronizar todos os ficheiros e imagens está ativa e a funcionar.

Pode ser usado em qualquer app do Windows 10

Após copiarem esse texto, podem usá-lo posteriormente em qualquer aplicação do Windows 10. Este estará bem reconhecido, necessitando eventualmente de algum ajusto, dependendo da fonte usada ou do texto presente. Por norma este reconhecimento é muto eficiente.

Como podem ver, esta é mesmo a forma mais simples e rápida de copiar texto de uma imagem no Windows. Com uma app já presente no Windows 10 fazem todo o trabalho e sem qualquer esforço. Se por acaso não tiverem o OneNote presente, só precisam de o instalar da loja de apps da Microsoft.