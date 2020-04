Com toda a indústria a abrandar o seu ritmo, por razões óbvias, esperava-se que a Mozilla tivesse a mesma atitude com o Firefox. A versão 74 tem pouco tempo de lançamento e até teve direito a uma atualização de segurança.

Ainda assim, e no meio de toda esta incerteza e confusão, surge agora uma novidade importante. O Firefox 75 surgiu e traz uma alteração importante. A sua barra de endereço tornou-se ainda mais útil.

Um novo Firefox com muitas novidades

A Mozilla tem apostado forte no seu browser e no que este pode dar aos utilizadores. As melhorias são constantes e o seu ritmo novidades não abranda, independentemente das situações ou do que a forte concorrência coloca no mercado e na Internet.

Para esta nova versão, a Mozilla criou algumas novidades importantes e que podem ser já testadas por todos. A mais importante está na barra de endereço, que é agora o centro deste browser, com todas as suas capacidades de pesquisa e focada nos sites mais visitados.

A barra de endereço está mais útil

O que a criadora do Firefox fez foi dar um destaque único à barra de endereço do seu browser. Este passa a ter um comportamento mais adaptado ao que se espera de um browser, com os sites mais visitados presentes e sempre disponíveis para o utilizador usar.

Porque é um ponto central, tem também agora uma forma mais visível de destacar os separadores abertos. Isto significa que sempre que escreverem ou escolherem um endereço que já estejam a visitar, este terá uma imagem mais destacada, perfeitamente identificável.

Browser da Mozilla chega mais rápido

O compromisso da Mozilla para com os seus utilizadores foi mantido e o ritmo das novas versões do Firefox deverá agora acelerar. Esperam-se novidades a cada 4 semanas, com a empresa a querer manter os planos definidos para 2020.

Esta nova versão é a primeira a cumprir essa janela de tempo e por isso podem atualizar já para o novo Firefox. Rapidamente vão explorar todas as novidades da barra de endereço e o que ela agora oferece no browser da Mozilla